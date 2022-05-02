Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı - Son Dakika

Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı

Son Güncelleme: 02.05.2022 20:45

Bebek'te kameralara takılan şarkıcı Ece Seçkin, son zamanlardaki kıyafet tartışmalarıyla ilgili konuştu. Dekolteli giyimine gelen eleştirilere isyan eden Seçkin, "Burası demokratik bir ülke. Herkes istediğini giyebilir. O kadar uzun zamandır bunu konuşuyoruz ki artık konu değişik yerlere gitmeye başladı. Ben de dekolte giyiyorum giyeni de destekliyorum. Çizgiyi aştı yorumlar. Midem bulandı." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin önceki gün Bebek'te aracını beklerken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu son reklam filminden alacağı ücret ile ilgili basına yansıyan haberleri hatırlatan muhabirlere, "Arkadaşlar güzel bir işbirliği oldu benim için. Reklam teklifi geldikten sonra beni en çok heyecanlandıran kısmı reklamın müziğinin sözünü ve bestesini kendim hazırlayacak olmamdı" dedi.

"BENİ ÇOK ŞIMARTIYORLAR"

Muhabirlerin, "Ece Hanım hazır mobilya reklamında oynamışken evi yenilettiniz mi?" sorusuna başarılı şarkıcı, "Evi yenileteceğim ama anlaşma yaptığım mobilya firmasına değil bunu kendim yapacağım. Ben utanırım öyle şeyler istemekten ama sağ olsunlar beni çok şımartıyorlar ve bir dediğim iki olmuyor." diyerek cevap verdi.

"FİYAT SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ"

Amacının Hülya Avşar'ın reklam yüzü olduğu mobilya firmasındaki rekorunu geçmek olduğunu söyleyen Seçkin, gülerek firma ile uzun soluklu bir işbirliği hedeflediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde reklam filmi anlaşmasından aldığı rakamın ısrarla sorulması üzerine Seçkin "Fiyat ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama 1'den fazla 2'den az (milyon) demekle yetindi.


"MİDEM BULANDI"

Son zamanlardaki kıyafet tartışmaları için konuşan Seçkin " Alişan'ın haberini okudum. Çok doğru söylemiş. Burası demokratik bir ülke. Herkes istediğini giyebilir. O kadar uzun zamandır bunu konuşuyoruz ki artık konu değişik yerlere gitmeye başladı. Ben de dekolte giyiyorum giyeni de destekliyorum. Çizgiyi aştı yorumlar. Midem bulandı. Eleştiren kişilere de saygı duyuyorum kimisi anne ben anne olmadığım için o gözle bakamıyorum belki ama izletme o zaman. Bu konunun özeti şu kim ne giyiyorsa giysin kim kimin konserine gitmek istiyorsa gitsin. Kimseye zorla bir şey izletmiyoruz" dedi.

Ece Seçkin... 'DEKOLTEYİ ELEŞTİRENLER ARTIK MİDE BULANDIRIYOR!'

"NEDEN OLMAYAYIM"

Muhabirlerin, "Dekolteyi eleştiren kişiler ile aynı projede yer alır mısınız?" sorusuna güzel şarkıcı, "Neden olmayayım! Politik olmak için söylemiyorum bunu. Onun görüşüne de saygı duyuyorum ama et parçası falan bunlar çok ayıp, çok tatsız ve çok talihsiz açıklamalar." ifadelerini kullandı.

Ece Seçkin... 'DEKOLTEYİ ELEŞTİRENLER ARTIK MİDE BULANDIRIYOR!'
Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı - Son Dakika
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