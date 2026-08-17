Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti
Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Ecem Erkek, verdiği 20 kiloyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eski ve yeni görüntüsünü paylaşarak geçirdiği değişimi ortaya koydu.
Naime karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ecem Erkek, son görünümüyle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, kilo verme sürecinin ardından eski ve yeni halini yan yana paylaştı.
20 kilo verdiğini açıklayan Erkek'in geçirdiği değişim kısa sürede konuşulurken, oyuncunun yeni görünümü de dikkat çekti.
Daha önce kilo verme sürecinden bahseden Ecem Erkek, beslenmesine özen gösterdiğini ve spor yaptığını belirtmişti. Oyuncu, bu süreçte bazı özel yöntemlerden de yararlandığını ifade etmişti.
Bir dönem Ecem Erkek'in vücudun üç farklı bölgesindeki yağlanmaya yönelik uygulanan “Lipowaves Premier” yöntemini kullandığı da konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun son hali çok konuşuldu.
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