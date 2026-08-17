Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti - Son Dakika
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Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti
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Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Ecem Erkek, verdiği 20 kiloyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eski ve yeni görüntüsünü paylaşarak geçirdiği değişimi ortaya koydu.

Naime karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ecem Erkek, son görünümüyle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, kilo verme sürecinin ardından eski ve yeni halini yan yana paylaştı.

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

20 kilo verdiğini açıklayan Erkek'in geçirdiği değişim kısa sürede konuşulurken, oyuncunun yeni görünümü de dikkat çekti.

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Daha önce kilo verme sürecinden bahseden Ecem Erkek, beslenmesine özen gösterdiğini ve spor yaptığını belirtmişti. Oyuncu, bu süreçte bazı özel yöntemlerden de yararlandığını ifade etmişti.

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Bir dönem Ecem Erkek'in vücudun üç farklı bölgesindeki yağlanmaya yönelik uygulanan “Lipowaves Premier” yöntemini kullandığı da konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun son hali çok konuşuldu.

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

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Son Dakika Magazin Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti - Son Dakika
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