Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Ecem Özkaya, kadrodan ayrıldı

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı.

AYRILIK NEDENİ BİLİNMİYOR

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Feyza Işık, Ulviye Karaca, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar ve Nuri Gökaşan'ın başrolünü paylaştığı Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı diziden bir veda haberi geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümden beri dizide "Zahide" rolünü oynayan Ecem Özkaya, diziden ayrıldı. Vedasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan oyuncu, yeni sezon için gelen projeleri değerlendirecek.