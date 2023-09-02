Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Ecem Özkaya, kadrodan ayrıldı - Son Dakika

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Ecem Özkaya, kadrodan ayrıldı

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Ecem Özkaya, kadrodan ayrıldı
Son Güncelleme: 02.09.2023 07:55

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde ilk bölümden itibaren "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, projede yaşanacak zaman atlamasından dolayı kadroya veda etti.

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı.

AYRILIK NEDENİ BİLİNMİYOR

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Feyza Işık, Ulviye Karaca, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar ve Nuri Gökaşan'ın başrolünü paylaştığı Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı diziden bir veda haberi geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümden beri dizide "Zahide" rolünü oynayan Ecem Özkaya, diziden ayrıldı. Vedasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan oyuncu, yeni sezon için gelen projeleri değerlendirecek.

Ecem Özkaya, başrol olduğu Gönül Dağı dizisinden ayrıldı
Ecem Özkaya, başrol olduğu Gönül Dağı dizisinden ayrıldı

Ecem Özkaya, Gönül Dağı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Ecem Özkaya, kadrodan ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Ecem Özkaya, kadrodan ayrıldı - Son Dakika
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