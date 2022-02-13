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Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor - Son Dakika

Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor

13.02.2022 22:07
Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor

Yayınlandığı ilk günden itibaren tartışma konusu olan Maske Kimsin Sen yarışması final bölümüyle ekranlara veda etti. Jüri üyelerinden Eda Ece, programın yayından kaldırılmasıyla ilgili "Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan'da bile 3 ya da 4. sezonda" diyen Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü" açıklamasını yaptı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, ekranlara geldiği ilk günden itibaren tartışma konusuydu. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği program, ilk olarak sosyal medyadaki paganizm ve satanizm propagandası yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

"ARABİSTAN'DA BİLE 4. SEZONDA"

Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı öne sürülen program, 9. bölümüyle final yaparak yayından kaldırıldı. Final bölümünde jüri üyelerinden Eda Ece'nin yarışmanın yayından kaldırılmasıyla ilgili adeta isyan ederek "Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan'da bile 3 ya da 4. sezonda" dedi.

"KISA SÜRMESİ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Açıklamalarının devamında Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü. Çünkü dansın, eğlencenin, şarkının, mutluluğun olduğu bir yarışmaydı. İçinde başka da hiçbir şey yoktu. Sadece seyirciye bir görsel şölen sunmak, bu can sıkıcı günlerde, farklı formatlar görmek, çok güzel bir fikirdi. Ben şahsen yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok sevdik maskeyi biz. Çok üzülüyorum şu anda bittiği için" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor - Son Dakika
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