Yasak Elma'nın yıldızı sevgilisinden ayrıldı mı?

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı seven Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in ayrıldığı iddia edildi. Sürekli ayrılıp barışan ikilinin bir kez daha ayrıldığı iddiası; magazin sitelerinde yer aldı.

YENİ BİR AYRILIK MI?

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, ilişkilerini noktaladıklarına dair haberler daha önce de yayınlanmıştı. Önceki ayrılıklarında Ece, Instagram hesabından "Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar" notunu paylaşmıştı.

BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞ YAPAN İKİLİNİN GERGİN ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da yürüyüş yaparken görülen Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in arkasına saklanıp yüzünü kapatması şaşkınlık yaratmıştı. Soruları yanıtsız bırakan Ece, koşar adımları ters yöne doğru ilerledi. Bu olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tuncer ise "kolay gelsin" demekle yetindi. İkilinin ayrılık iddialarına dair açıklama yapıp yapmayacakları ise henüz bilinmiyor.