Eda Taşpınar'a Uyarı Geldi! - Son Dakika

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son paylaşımı Instagram tarafından pornografik bulundu ve sosyetik güzele uyarı geldi.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu.

Şezlongda uzanmış çıplak fotoğrafını paylaşan Taşpınar'a Instagram'dan uyarı geldi.

Seksi ve pornografik bulunan fotoğraf, Instagram tarafından kaldırıldı.