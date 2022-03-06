Eda Taşpınar'a Uyarı Geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

Eda Taşpınar'a Uyarı Geldi!

06.03.2022 23:26
Eda Taşpınar'a Uyarı Geldi!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son paylaşımı Instagram tarafından pornografik bulundu ve sosyetik güzele uyarı geldi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son paylaşımı Instagram tarafından pornografik bulundu ve sosyetik güzele uyarı geldi.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu.

Şezlongda uzanmış çıplak fotoğrafını paylaşan Taşpınar'a Instagram'dan uyarı geldi.

Seksi ve pornografik bulunan fotoğraf, Instagram tarafından kaldırıldı.

Eda Taşpınar'a Uyarı Geldi!

YORUMLAR
500
Kim Kardashian, boşanma haberini sosyal medyadan kutladı! Kim Kardashian, boşanma haberini sosyal medyadan kutladı!

Eda Taşpınar, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eda Taşpınar'a Uyarı Geldi! - Son Dakika


Son Dakika
23:24 TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz
22:59 Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek
22:56 Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi
22:37 Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler
22:31 Zelenski öldürülse Ukrayna ne yapacak? ABD, ülkenin izleyeceği yolu paylaştı
22:17 Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 23:32:12. #1.11#
SON DAKİKA: Eda Taşpınar'a Uyarı Geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement