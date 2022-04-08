Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle aşka geldi! Yeni sevgilisiyle dudak dudağa - Son Dakika
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Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle aşka geldi! Yeni sevgilisiyle dudak dudağa

08.04.2022 09:20

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemde verdiği çıplak pozlarla olay olan Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle aşka geldiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayatının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren Eda Taşpınar, son günlerde verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Taşpınar, son olarak yeni sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı.

YENİ AŞKIYLA SARMAŞ DOLAŞ

Daha önce 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar, yeni bir aşka yelken açtı. Taşpınar, sevgilisinin göğsünü öptüğü bir pozu ve öpüştükleri bir fotoğrafı paylaştı. Taşpınar, "Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi" notuyla yaptığı paylaşımını yorumlara kapattı.

İşte Eda Taşpınar ve sevgilisinin pozları...

Tatilde aşka gelen Eda Taşpınar, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Eda Taşpınar, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
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Eda Taşpınar, Medya, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle aşka geldi! Yeni sevgilisiyle dudak dudağa - Son Dakika


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