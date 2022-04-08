Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle aşka geldi! Yeni sevgilisiyle dudak dudağa - Son Dakika

Hayatının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren Eda Taşpınar, son günlerde verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Taşpınar, son olarak yeni sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı.

YENİ AŞKIYLA SARMAŞ DOLAŞ

Daha önce 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar, yeni bir aşka yelken açtı. Taşpınar, sevgilisinin göğsünü öptüğü bir pozu ve öpüştükleri bir fotoğrafı paylaştı. Taşpınar, "Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi" notuyla yaptığı paylaşımını yorumlara kapattı.

İşte Eda Taşpınar ve sevgilisinin pozları...