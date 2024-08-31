Edip Akbayram, 30 yıl sonra Denizli'de konser verdi - Son Dakika
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Edip Akbayram, 30 yıl sonra Denizli'de konser verdi

Edip Akbayram, 30 yıl sonra Denizli\'de konser verdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'nde Türk müziğinin efsane ismi Edip Akbayram, 30 yıl sonra Denizlililerle buluştuğunu ifade etti.

31.08.2024 15:47  Güncelleme: 15:51
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin uzun yıllar unutulmayacak 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri için Denizli'ye gelen Türk müziğinin efsane ismi Edip Akbayram, 30 yıl sonra tekrar halk konserinde Denizlililerle buluştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek "İki günden beri heyecanımdan yatamadım" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında usta sanatçı Edip Akbayram'ı ağırladı. Büyük usta son olarak 30 yıl önce Denizli Belediyesinin misafiri olarak halk konseri vermesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak yeniden Denizlililerle bir araya geldi. Konser öncesi düşünceleri paylaşan efsane sanatçı Edip Akbayram, "Bütün samimiyetimle söylüyorum, iki günden beri heyecandan yatamıyorum. Öncelikle 30 sene sonra tekrar Denizlili dostlarla, müzikseverlerle beraber olmak, kavuşmak beni çok mutlu ediyor. İkincisi de çok onurlu bir bayramda o bayramı bir konserle kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Üçüncüsü de tabii buradaki yerel yönetimlerin çok daha ciddi çalışacak bir partiye geçmiş olması bizi çok mutlu etti. Seçimlerde bizi çok mutlu etti. Sanıyorum Denizli bundan sonra yerel yönetimlerde çok daha güzel bir kent haline gelecektir" dedi.

Denizli denilince aklına ilk olarak Pamukkale ve unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm'ün geldiğini belirten usta sanatçı Akbayram, "Denizli deyince bir defa ilk akla gelen Pamukkale. İkincisi de ünlü ozanımız. Bunlardan başka aklımıza ne gelecek? Yani tabii ki dokuma, sanayi buna benzer bir takım güzellikler ama ilk akla gelen bu iki isim. Ben çok teşekkür ediyorum buradan Denizli halkına. Tekrar 30 Ağustos'ta beraber olmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Edip Akbayram, 30 yıl sonra Denizli'de konser verdi - Son Dakika

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