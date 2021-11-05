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Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı

05.11.2021 13:07

Zeynep Bastıkile dans videosu çok konuşulan Edis, konserinde kalçasıyla dikkat çekti. Şarkıcının kalçasını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Kalça kaldıran iç çamaşırı giymiş" yorumunu yaptı.

Pandemi nedeniyle bir süre sahne alamayan şarkıcı Edis, peş peşe konserler vermeye devam ediyor. Türkiye turnesine çıkan Edis'in son konserindeki görüntüsü ise izleyicilerin kafasını karıştırdı.

KALÇASIYLA GÜNDEM OLDU

Kıvrak danslarıyla her daim adından söz ettiren Edis'in kalçasına bir işlem yaptırdığı iddia edildi. Görüntüleriyle sosyal medyada çok konuşulan Edis'in popo kaldırma etkisi olan iç çamaşırı giydiği de söylentiler arasında. Edis ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Edis'in konserindeki görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından yorumlar da gecikmedi.

İşte Edis'in kalçası için yapılan bazı yorumlar...

Edis'in kalçası konseri gölgede bıraktı! Görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor
Edis'in kalçası konseri gölgede bıraktı! Görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor
Edis'in kalçası konseri gölgede bıraktı! Görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı

Türkiye, Pandemi, Edis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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