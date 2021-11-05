Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı

Pandemi nedeniyle bir süre sahne alamayan şarkıcı Edis, peş peşe konserler vermeye devam ediyor. Türkiye turnesine çıkan Edis'in son konserindeki görüntüsü ise izleyicilerin kafasını karıştırdı.

KALÇASIYLA GÜNDEM OLDU

Kıvrak danslarıyla her daim adından söz ettiren Edis'in kalçasına bir işlem yaptırdığı iddia edildi. Görüntüleriyle sosyal medyada çok konuşulan Edis'in popo kaldırma etkisi olan iç çamaşırı giydiği de söylentiler arasında. Edis ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Edis'in konserindeki görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından yorumlar da gecikmedi.

İşte Edis'in kalçası için yapılan bazı yorumlar...