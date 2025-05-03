Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede - Son Dakika
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Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede

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Türk televizyon izleyicisinin gönlünde taht kuran efsane karakterler Çaycı Hüseyin ve Şükrü, yıllar sonra sürpriz bir projede yeniden bir araya geldi. Alpaslan Özmol ve Şükrü Koruyucu'nun birlikte rol aldığı reklam filmi, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ikilinin zamana meydan okuyan görüntüleri de izleyenleri hayran bıraktı.

03.05.2025 08:17  Güncelleme: 08:24
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Türk televizyon tarihinin hafızalara kazınan dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın sevilen karakterleri Çaycı Hüseyin ve Şükrü, yıllar sonra bir reklam filminde yeniden bir araya gelerek izleyicilere nostaljik anlar yaşattı. İlk olarak 2002 yılında yayın hayatına başlayan ve Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ile Alpaslan Özmol gibi usta oyuncuların rol aldığı dizi, yıllar boyunca farklı versiyonlarıyla ekranlara gelerek pek çok kuşağın beğenisini kazanmıştı. Dizideki sempatik karakterleriyle öne çıkan Çaycı Hüseyin ve yakın arkadaşı Şükrü, bu kez bir reklam projesiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede

Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alpaslan Özmol ile Şükrü karakterine hayat veren Şükrü Koruyucu'nun birlikte kamera karşısına geçtiği reklam filmi, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ikilinin güncel halleri, izleyiciler tarafından "Hiç değişmemişler" ve "Yıllara meydan okuyorlar" şeklindeki yorumlarla karşılandı. Hayranları, bu sürpriz buluşmanın kendilerini duygulandırdığını ve ekranlarda tekrar görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Reklam filminde sergiledikleri enerjileri ve doğallıklarıyla bir kez daha gönülleri fetheden Alpaslan Özmol ve Şükrü Koruyucu, televizyon tarihinin unutulmaz ikilileri arasında yerlerini koruduklarını bir kez daha kanıtladı.

Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede

Alpaslan Özmol, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oooo:
    Şükrü abim belediyede şöforlük yapmaktadır Beraber bir yolculuğumuz olmuştu Alın teri olan ahlaklı örnek bir insan 23 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    hüseyin yaşıyormu ki 14 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    MERT ÇELIK OĞLUM SEN UZAYDAMI YAŞIYON 11 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    Güzel günlerdi, cebimizde paramız yoktu ama mutluyduk. Hiç büyümek istemediğimiz bir Türkiye var şu an 3 1 Yanıtla
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