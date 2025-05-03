Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede

Türk televizyon tarihinin hafızalara kazınan dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın sevilen karakterleri Çaycı Hüseyin ve Şükrü, yıllar sonra bir reklam filminde yeniden bir araya gelerek izleyicilere nostaljik anlar yaşattı. İlk olarak 2002 yılında yayın hayatına başlayan ve Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ile Alpaslan Özmol gibi usta oyuncuların rol aldığı dizi, yıllar boyunca farklı versiyonlarıyla ekranlara gelerek pek çok kuşağın beğenisini kazanmıştı. Dizideki sempatik karakterleriyle öne çıkan Çaycı Hüseyin ve yakın arkadaşı Şükrü, bu kez bir reklam projesiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alpaslan Özmol ile Şükrü karakterine hayat veren Şükrü Koruyucu'nun birlikte kamera karşısına geçtiği reklam filmi, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ikilinin güncel halleri, izleyiciler tarafından "Hiç değişmemişler" ve "Yıllara meydan okuyorlar" şeklindeki yorumlarla karşılandı. Hayranları, bu sürpriz buluşmanın kendilerini duygulandırdığını ve ekranlarda tekrar görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Reklam filminde sergiledikleri enerjileri ve doğallıklarıyla bir kez daha gönülleri fetheden Alpaslan Özmol ve Şükrü Koruyucu, televizyon tarihinin unutulmaz ikilileri arasında yerlerini koruduklarını bir kez daha kanıtladı.