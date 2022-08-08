Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynuyordu, yıllar onu daha da gençleştirdi

Kurtlar Vadisi dizisi, final tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle dizinin eski bölümlerini yeniden izleyen Kurtlar Vadisi hayranları, dizinin oyuncularının son yıllardaki hallerini de merak ediyor.

ÖNE ÇIKAN KARAKTERLERDEN BİRİYDİ

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin öne çıkan isimlerinden biri de Laz Ziya karakterinin kızı Meral'e hayat veren Müge Ulusoy idi. Uzun yıllardır ekrandan uzak olan Müge Ulusoy sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

YÜZLERCE OLUMLU YORUM GELDİ

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral rolüne hayat veren ünlü oyuncu Müge Ulusoy yaz pozlarıyla dikkat çekti. Bikini pozlarını paylaşan Ulusoy'a yüzlerce olumlu yorum yağdı.

İşte güzel ismin pozları: