Ekin Akkaş'ın Yaratıcı Doğum Günü - Son Dakika
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Ekin Akkaş'ın Yaratıcı Doğum Günü

Ekin Akkaş\'ın Yaratıcı Doğum Günü
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Bodrum'da Ekin Akkaş için karpuzlu doğum günü kutlandı. Karpuz üzerine 'Ekin' yazıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı Ekin Akkaş'ın doğum günü kutlamasında pasta yerine karpuz kesildi. Diyarbakırlı sanatçı için hazırlanan ve üzerine "Ekin" yazılan karpuz, gecenin en renkli anlarından biri oldu.

Bodrum'da yaşayan sanatçı Ekin Akkaş için doğum günü kutlaması düzenlendi. Ümit Mercan'ın ev sahipliğinde, Bitez'deki bir restoranda gerçekleştirilen geceye çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı. Doğum günü pastası için ise alışılmışın dışında bir tercih yapıldı. Diyarbakırlı olan Ekin Akkaş için pasta yerine karpuz hazırlandı. Üzerine "Ekin" yazılan karpuz, doğum günü kutlamasına damga vururken, davetliler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Gecede sanatçı dostları sahne alarak şarkılar söyledi. Müzik ve eğlencenin bir arada olduğu kutlamada davetliler gece boyunca gönüllerince eğlendi.

Karpuzlu doğum günü pastasının kendisini mutlu ettiğini belirten Ekin Akkaş, "Doğum günümde Diyarbakırlı olmanın gururunu yaşadım. Karpuz üzerine 'Ekin' yazılması hem beni hem de misafirlerimizi çok güldürdü. Güzel dostlarla birlikte unutulmaz bir doğum günü oldu" dedi.

Doğum gününe sanatçı Müşerref Akay, Recep Kaymak, Sibel Yıldırım, Nil Ünal ile Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyesi ve iş adamı Fuat Guguloğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ekin Akkaş'ın Yaratıcı Doğum Günü - Son Dakika

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