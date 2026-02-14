Ekin Mert Daymaz\'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Genç oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın sevgilisiyle yatak odasında çekildiği öne sürülen kare tartışma yarattı. Daymaz, fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğunu açıklayarak dövmesinin gerçek halini paylaştı.

Sosyal medyada yayılan görüntüyle ilgili olarak Grok'un yaptığı değerlendirmeyi de paylaşan oyuncu, ardından yeni bir paylaşımda fotoğraftaki hatayı yakınlaştırarak gösterdi. Daymaz, "Yapay zeka yetenekli ama tarihi yapamamış." ifadelerini kullanarak göğsündeki dövmenin yanlış şekilde oluşturulduğunu açıkladı.

Daymaz'ın gerçekte dövmesinde bir tarih de yer alıyor.