Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Son Dakika
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Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı

03.08.2022 08:07

Dizi oyuncusu Ufuk Özkan, 17 yıl önce nikah masasına oturduğu Nazan Güneş ile dün tek celsede boşandı. Sessiz sedasız boşanan çift, fikir ayrılıkları yaşadığı için ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Özkan ile Güneş'in, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede başrolü oynayan Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden kötü haber geldi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşandı. Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak dün evliliklerini noktaladı. Bir süredir evlilikleriyle ilgili fikir ayrılıkları yaşayan çift, İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada sessiz sedasız boşanmayı tercih etti.

17 yıllık evliliklerini bitiren çift, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını silmedi.

Oyuncu Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı
Oyuncu Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı
Oyuncu Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı
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Son Dakika Magazin Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı - Son Dakika


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