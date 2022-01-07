Oyuncu İbrahim Selim'in YouTube kanalında yayınlanan İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Elçin Sangu'nun sektörde birlikte çalışmak istemediği insanlar için "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah dediğim ünlüler de var" dedi.
Açıklamasının ardından bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, sözleri hatırlatılınca "Sonuna kadar savunduğum bir açıklama. İnsani değerleri olmayan, sette karşılaştığım tipler. İsim vermeyeceğim" şeklinde konuştu. Sangu'nun bu sözleri kime söylediği ise merak konusu oldu.
TV8'de yayınlanan 2 Sayfa programında yer alan haberde ise Elçin Sangu'nun bu sözleri meslektaşı Fahriye Evcen'e söylediğini iddia edildi. Fahriye Evcen ve Sangu, 'Kurt Seyit Şura' dizisinin setinde tartışmıştı. Elçin Sangu bu gerilimden sonra gözyaşlarına boğulmuştu.
Konuyla ilgili Fahriye Evcen ve Elçin Sangu'dan herhangi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Magazin › Elçin Sangu'nun 'Allah belasını versin' dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi - Son Dakika Magazin