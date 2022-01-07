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Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi - Son Dakika

Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi

07.01.2022 12:27

İbrahim Selim'in programına konuk olan Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah" yorumunu kimin için söylediği merak konusu oldu. 2. Sayfa programı Sangu'nun o sözleri daha önce sette tartışma yaşadığı Fahriye Evcen için söylediğini öne sürdü.

Oyuncu İbrahim Selim'in YouTube kanalında yayınlanan İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Elçin Sangu'nun sektörde birlikte çalışmak istemediği insanlar için "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah dediğim ünlüler de var" dedi.

"İNSANİ DEĞERLERİ OLMAYAN İNSANLAR VAR"

Açıklamasının ardından bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, sözleri hatırlatılınca "Sonuna kadar savunduğum bir açıklama. İnsani değerleri olmayan, sette karşılaştığım tipler. İsim vermeyeceğim" şeklinde konuştu. Sangu'nun bu sözleri kime söylediği ise merak konusu oldu.

SANGU'NUN SÖZLERİ FAHRİYE EVCEN'E Mİ?

TV8'de yayınlanan 2 Sayfa programında yer alan haberde ise Elçin Sangu'nun bu sözleri meslektaşı Fahriye Evcen'e söylediğini iddia edildi. Fahriye Evcen ve Sangu, 'Kurt Seyit Şura' dizisinin setinde tartışmıştı. Elçin Sangu bu gerilimden sonra gözyaşlarına boğulmuştu.

Konuyla ilgili Fahriye Evcen ve Elçin Sangu'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Bomba iddia: Elçin Sangu'nun 'Allah belasını versin' dediği kişi Fahriye Evcen
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İbrahim Selim, Fahriye Evcen, Elçin Sangu, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Elçin Sangu'nun 'Allah belasını versin' dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi - Son Dakika
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