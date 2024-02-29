Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'ın yönetmenlik deneyimi büyük ses getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'ın yönetmenlik deneyimi büyük ses getirdi

Elizabeth Hurley\'nin oğlu Damian\'ın yönetmenlik deneyimi büyük ses getirdi

İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, oğlu Damian'ın yönetmenlik deneyiminde yer aldığı Strictly Confidential filmindeki çıplak sahneleriyle dikkat çekti. Film otoriteleri, 58 yaşındaki Hurley'in profesyonelliğine tam not verdi. Filmde Hurley'in karakteri Lily, genç oyuncu Pear Chiravara'nın canlandırdığı Natasha tarafından baştan çıkarılıyor. Damian, annesinin yıllar önce yöneteceği ilk filmde başrol oynayacağına 'söz verdiğini' ifade etti.

29.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley,oğlu Damian'nın ilk yönetmenlik deneyimi olanStrictly Confidential filminde oynadığı mütehcen sahneler büyük ses getirdi.

Fİlm fragmanında oğlunun şekmiş olduğu dudak uçuklatan sahneleri izleyen film otoriteleri 58 yaşındakş oyuncunun profesyonelliğine tam not verdi.

Fragmanda Elizabeth'in karakteri Lily, genç oyuncu Pear Chiravara'nın canlandırdığı Natasha tarafından baştan çıkarılıyor.

Film hakkında PEOPLE'a konuşan Damian, annesi Elizabeth'in yıllar önce yönetmenliğini yapacağıilk filminde başrol oynayacağına 'söz verdiğini' açıkladı.

Damian şunları söyledi: 'İşe gelip her gün birlikte çalışmak bir zevkti.

'Filmin tamamını çekmek için yalnızca 18 günümüz vardı, dolayısıyla ikiz benzeri telepatimiz baştan sona çok değerliydi.'

Böyle kararlı ve yetenekli bir oyuncu kadrosuyla yorulmadan çalışmak gerçekten ilham vericiydi. Bana güvendikleri ve inandıkları için katılan herkese sonsuza kadar minnettarım.'

Damian, çekimleri Aralık ayında Karayip adası Saint Kitts ve Nevis'te tamamlanan ilk uzun metrajlı filminde başrol oynama sözünü tuttuğu için annesine teşekkür etti.

Elizabeth Hurley, oğlu Damian'ın yönettiği filmde müstehcen sahnelerde gösterdiği performansla dudak uçuklattı
Elizabeth Hurley, oğlu Damian'ın yönettiği filmde müstehcen sahnelerde gösterdiği performansla dudak uçuklattı
Elizabeth Hurley, oğlu Damian'ın yönettiği filmde müstehcen sahnelerde gösterdiği performansla dudak uçuklattı

Elizabeth Hurley, Sinema, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'ın yönetmenlik deneyimi büyük ses getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 12:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'ın yönetmenlik deneyimi büyük ses getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement