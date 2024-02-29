Elizabeth Hurley\'nin oğlu Damian\'ın yönetmenlik deneyimi büyük ses getirdi

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İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley,oğlu Damian'nın ilk yönetmenlik deneyimi olanStrictly Confidential filminde oynadığı mütehcen sahneler büyük ses getirdi.

Fİlm fragmanında oğlunun şekmiş olduğu dudak uçuklatan sahneleri izleyen film otoriteleri 58 yaşındakş oyuncunun profesyonelliğine tam not verdi.

Fragmanda Elizabeth'in karakteri Lily, genç oyuncu Pear Chiravara'nın canlandırdığı Natasha tarafından baştan çıkarılıyor.

Film hakkında PEOPLE'a konuşan Damian, annesi Elizabeth'in yıllar önce yönetmenliğini yapacağıilk filminde başrol oynayacağına 'söz verdiğini' açıkladı.

Damian şunları söyledi: 'İşe gelip her gün birlikte çalışmak bir zevkti.

'Filmin tamamını çekmek için yalnızca 18 günümüz vardı, dolayısıyla ikiz benzeri telepatimiz baştan sona çok değerliydi.'

Böyle kararlı ve yetenekli bir oyuncu kadrosuyla yorulmadan çalışmak gerçekten ilham vericiydi. Bana güvendikleri ve inandıkları için katılan herkese sonsuza kadar minnettarım.'

Damian, çekimleri Aralık ayında Karayip adası Saint Kitts ve Nevis'te tamamlanan ilk uzun metrajlı filminde başrol oynama sözünü tuttuğu için annesine teşekkür etti.