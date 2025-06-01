Elon Musk'ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia - Son Dakika
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Elon Musk'ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia

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Elon Musk\'ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia
01.06.2025 10:01
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Elon Musk\'ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia
Haber Videosu

ABD'li milyarder Elon Musk'ın gözündeki morluk çeşitli dedikoduları da beraberinde getirdi. Beyaz Saray'da üst düzey danışman olarak görev yapan Stephen Miller'ın eşi Katie Miller ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Musk'ın genç kadınla kavga ettiği söylentileri kulaktan kulağa yayıldı.

20 Ocak'tan bu yana yürüttüğü "Özel Devlet Çalışanı" görevinden ayrılması sebebiyle cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te basın toplantısı düzenleyen dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın sağ gözündeki morluk dikkat çekerken; Musk, 5 yaşındaki oğlu X'in gözüne yumruk attığını öne sürdü.

"KÜÇÜK X'LE DALAŞIYORDUM"

Konu hakkındaki soruyu cevaplayan Musk, "Küçük X'le dalaşıyordum ve dedim ki: 'Hadi bakalım, yüzüme yumruk at' o da attı. O sırada pek bir şey hissetmemiştim. Sonradan biraz morarmış galiba" dedi. Elon Musk'a hizmetlerinden ötürü teşekkür edip Beyaz Saray'ın altın anahtarını sunan Trump da söze girerek X'i tanıdığını belirterek onun yapmış olabileceğini söyledi.

YASAK AŞK İDDİASI

Musk'ın morarmış gözüyle Oval Ofis'e gelmesi, dedikodulara da sebep oldu. Beyaz Saray'da üst düzey danışman olarak görev yapan Stephen Miller'ın eşi Katie Miller, Elon Musk ile çalışmak için devlet görevinden ayrılarak özel sektöre geçti ve bu durum yasak aşk söylentilerine yol açtı. Bu yaşanan dedikodu skandalı sonrası "Miller ile Musk arasında gerginlik mi çıktı" sorusu da gündeme geldi.

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Son Dakika Magazin Elon Musk'ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Behzat:
    ne kadar normal bir şeymiş gibi anlatıyorsunuz.. 16 2 Yanıtla
  • M48a5t2*:
    kendine çip taktırmıştır 5 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    AMERİKA BAŞKANI TRUMP GEÇİRMİŞTİR YUMRUĞU GÖREVLERİNDEN AYRILDI DİYE. 4 0 Yanıtla
  • Mh459267:
    İNSANLIK İÇİN PARA DA BİRYERE KADAR.. 2 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    ahın gitmiş vahın kalmış. çekil birkenara ailenle hayatını yaşa 2 0 Yanıtla
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