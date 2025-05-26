Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Asmalı Konak ve Karagül gibi sevilen dizilerde rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, Muğla'nın Milas ilçesi girişinde trafik kazası geçirdi. Bodrum'a doğru seyir halindeyken meydana gelen kazada Sezer'in bulunduğu otomobil hurdaya döndü. Edinilen bilgilere göre, Söke yönünden Milas'a giden iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar ağır hasar alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sözcü'nün haberine göre, kazaya karışan araçlardan birinde bulunan usta oyuncu Şerif Sezer, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sezer'insağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, olayın kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Milas-Söke karayolunda, kazanın ardından Milas istikametine giden trafik tamamen durdu. Bölgeye gelen trafik ekipleri, araçları çekiciyle yoldan kaldırarak ulaşımın yeniden sağlanmasına yardımcı oldu.