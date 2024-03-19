Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu\'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti

Şebnem ve Mesut'un Hayatı Değişiyor

Şebnem ve Mesut, ilişkilerini güçlendirmek için çabalarken Şebnem'in suikasta uğraması her şeyi değiştirir. Mesut, suikastı gerçekleştiren kişiyi bulmak için kararlıdır. Gümüşçü Vakfı'nın düzenlediği yemek daveti ise büyük bir skandala yol açar. Aynı zamanda Onur cezaevinden çıkar ve Demir'le yüzleşir. Şebnem, Demir ve Onur arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.