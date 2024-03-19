Bir süredir gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu ile bir araya gelen Emel Müftüoğlu, Instagram hesabından o anları yayınlamayı ihmal etmedi. Aksu'nun iki elinde bulunan ekmekleri yediği anları paylaşan Müftüoğlu, "Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü. Aksu'nun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bileğindeki hastane künyesi ise kafaları karıştırdı.
Son Dakika › Magazin › Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti - Son Dakika
Bahar dizisine damga vuran ve izleyiciyi kahkahaya boğan "Ne oldu cerrahım" repliğinin başrol oyuncusu Demet Evgar tarafından doğaçlama olduğu ortaya çıktı. Kamera arkası görüntülerinde Evgar'ın kelimeyi ağızdan kaçırdığı görüldü.
Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, Türkiye'ye gelerek Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Amasya'da konser verdi. Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Azerin, şarkı, türkü ve marşlarla Amasyalıları coşturdu. Konseri yaklaşık 10 bin kişi izlerken, vatandaşlar Türk ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandırdı. Azerin, Amasya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek Çanakkale şehitlerini anarak teşekkür etti.
Survivor 2024 All Star yarışmasında tecrübeli bir yarışmacı parkurda yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı, yarışmacının durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı ve Mavi Takım'dan eleme adayı olarak Batuhan belirlendi. 4. eleme adayı ise yarın oynanacak dokunulmazlık oyunu sonunda belirlenecek.
İngiliz Kraliyet ailesinin büyük bir açıklama yapacağı söylentisinin ardından gözler 83 gündür ortalarda görünmeyen Kate Middleton'a çevrilmişti. Öldüğü söylentisiyle gündeme gelen Middleton, eşi Prens William ile birlikte keyifli bir şekilde alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
Marvel'ın popülaritesinin düşmesi ve gişe başarısızlıkları nedeniyle Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 filmleri iptal edildi. Disney CEO'su Bob Iger'ın kararıyla alınan bu iptal kararı Marvel ile Disney arasında ufak fikir ayrılıklarına neden oldu.
Kadınlar, kıyafet seçimlerine her zaman dikkat ederler. Günlük yaşamlarında şık giyinmeye önem verir ve kaliteli markaların ürünlerini seçerler.
Mehmed, Yanoş'un oyununa gelerek pusuya düşürüldü. Kurtulmayı başaran Mehmed, babasına yardım edebilecek mi? Murad'ın otağına yapılan baskında tehlikeli bir durumla karşılaşan Murad, nasıl kurtulacak? Osmanlıların zaferle döndüğü Kosova Savaşı sonrasında Çandarlı'nın kurduğu oyun Mehmed'i hedef alır. Mehmed'in evliliği gerçekleşirken, onun hayali başka bir yolculuktur. Haremde ise Halime Sultan'ın planları ve yeni dengeler merak konusudur.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 18-24 Mart haftasında 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Nil Ünal, rutin kontroller için doktoruna ziyaret ettiğini ve dostlukları nedeniyle bunun kendisi için keyif içerdiğini dile getirerek, görsel anlamda zamana meydan okuduklarını ve eserlerinin her dönem dinlendiğini söyledi.
Şebnem ve Mesut, ilişkilerini güçlendirmek için çabalarken Şebnem'in suikasta uğraması her şeyi değiştirir. Mesut, suikastı gerçekleştiren kişiyi bulmak için kararlıdır. Gümüşçü Vakfı'nın düzenlediği yemek daveti ise büyük bir skandala yol açar. Aynı zamanda Onur cezaevinden çıkar ve Demir'le yüzleşir. Şebnem, Demir ve Onur arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
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