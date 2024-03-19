Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti - Son Dakika
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Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti

Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu\'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti

Emel Müftüoğlu, "Yiyerek zayiflama metotlarını öğretiyor" diyerek Sezen Aksu'nun iki ekmeği bir anda yemeğe çalıştığı anları yayınladı. Fotoğrafta Aksu'nun bileğindeki hastane bandı ise dikkat çekti.

19.03.2024 07:49  Güncelleme: 07:54
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Bir süredir gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu ile bir araya gelen Emel Müftüoğlu, Instagram hesabından o anları yayınlamayı ihmal etmedi. Aksu'nun iki elinde bulunan ekmekleri yediği anları paylaşan Müftüoğlu, "Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü. Aksu'nun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bileğindeki hastane künyesi ise kafaları karıştırdı.

Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti

Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti - Son Dakika
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