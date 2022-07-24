Eminem'in şarkısını paylaştığı Kastamonulu şarkıcı: Birlikte düet yapmak isterim - Son Dakika
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Eminem'in şarkısını paylaştığı Kastamonulu şarkıcı: Birlikte düet yapmak isterim

24.07.2022 15:48
Eminem'in şarkısını paylaştığı Kastamonulu şarkıcı: Birlikte düet yapmak isterim

AMERİKALI rap şarkıcısı Eminem'in, şarkısını kişisel müzik listesinden paylaştığı Kastamonulu şarkıcı Emine Şahin, "Eminem'in sayfasında hayranları bizim birlikte düet yapmamızı istiyor.

AMERİKALI rap şarkıcısı Eminem'in, şarkısını kişisel müzik listesinden paylaştığı Kastamonulu şarkıcı Emine Şahin, "Eminem'in sayfasında hayranları bizim birlikte düet yapmamızı istiyor. Kendisinin Türkiye'de konser vermesini ve birlikte düet yapmayı çok isterim" dedi.

Amerikalı şarkıcı Eminem'in dijital müzik dinleme platformu Spotify hesabında Türk şarkıcı Emine Şahin'in 'Kıvır Boşveriver' isimli şarkısı yayınlandı. Şahin'in şarkısı, Eminem'in listesine giren ilk Türk şarkı oldu. Müzikseverlerin dikkatini çeken şarkıcının İstanbul'da yaşayan Kastamonu Cideli Emine Şahin olduğu anlaşıldı. Şahin, durumla ilgili DHA'ya konuştu. Şahin, hayranı olduğu şarkıcının listesinde yer almanın şaşkırlığını yaşadığını söyledi.

'ÇOK MUTLUYUM''Kıvır Boşveriver'in ilk eseri olduğunu belirten Şahin, "Yıllardır severek takip ettiğim ve büyük hayranı olduğum Amerikalı sanatçı Eminem'in Spotify sayfasında gezerken kendi eserimi sayfasında paylaşmış olarak gördüm. Şaşırdım, adeta aptallaştım. Bunun şans eseri olduğunu düşünüyorum. Listeye giren ilk Türk sanatçısı olarak o listeye girmemden dolayı da çok gururlandım. Eminem'in sayfasında hayranları bizim birlikte düet yapmamızı istiyor. Kendisinin Türkiye'de konser vermesini ve birlikte düet yapmayı çok isterim. Eminem beni paylaştığı için çok mutluyum. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Eminem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eminem'in şarkısını paylaştığı Kastamonulu şarkıcı: Birlikte düet yapmak isterim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eminem'in şarkısını paylaştığı Kastamonulu şarkıcı: Birlikte düet yapmak isterim - Son Dakika
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