Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Mustafa karakteriyle tanınan oyuncu Emrah Altıntoprak, yeni bir diziyle anlaştı. Altıntoprak, TV8'de yayımlanacak Mükemmel Anneler dizisinin kadrosuna katıldı. Oyuncunun yeni dizide canlandıracağı karakter de belli oldu.

CENGİZ KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre oyuncu, Pem Yapım imzalı dizide Cengiz adlı karakteri oynayacak. Altıntoprak, dizinin kadrosuna en son katılan isim oldu. Cengiz karakterinin hikâyesine ilişkin ayrıntı ise henüz paylaşılmadı.

Altıntoprak geniş kitlelere Kızılcık Şerbeti'ndeki Mustafa rolüyle ulaşmıştı. Diziden ayrılan oyuncu, izleyici karşısına son olarak Aşk ve Taht dizisiyle çıkmıştı. Ayrılığının ardından hangi projede yer alacağı merak edilen oyuncunun yeni adresi böylece netleşti. Show TV'de yayını süren Kızılcık Şerbeti ise 148. bölümüne hazırlanıyor.

KADRODA DENİZ ÇAKIR VE EBRU ÖZKAN DA VAR

Mükemmel Anneler'de Deniz Çakır, Ebru Özkan, Pelin Akil ve Dolunay Soysert gibi isimler rol alıyor. Senaryoyu Sevgi Yılmaz kaleme alıyor, yönetmen koltuğunda ise Koray Kerimoğlu oturacak.

ÇEKİMLER ARALIK BAŞINDA BAŞLIYOR

Dizinin çekimlerine aralık ayının başında başlanması planlanıyor. Yapım ekibi, kamera karşısına geçilmeden önce dizi için özel bir tanıtım hazırlamayı da düşünüyor.

TV8'in 2027'de izleyiciyle buluşturmayı planladığı Mükemmel Anneler'in kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.