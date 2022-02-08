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Emrah Çalapkulu Müzikseverlere Müjdeledi - Son Dakika

Emrah Çalapkulu Müzikseverlere Müjdeledi

08.02.2022 19:40
Emrah Çalapkulu Müzikseverlere Müjdeledi

Geçtiğimiz ay ilk teklisi Kapris Götürmez ile müzik yolculuğuna başlayan ve müzikseverlerden tam not alan Emrah Çalapkulu hız kesmeden ikinci teklisi 'Bana Senden Bahsetme' ile yine dikkatleri üzerine çekiyor. İşte detaylar…

11 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak şarkının prodüktörlüğünü de üstlenen Emrah Çalapkulu, seven kalplerin kırgınlığına dikkat çekerek yaşanmış bir anıyı, kağıda ve notaya döktüğünü dile getiriyor. Aynı zamanda üretmeye devam edeceğini sözü ve müziği kendisine ait 13 şarkı hazırladığını bunların dördünün Beykoz Film Kundurası'nda büyük bir set ekibiyle özenle kliplendiğini, kendi tarzını yansıttığı müziğini müzikseverlerle buluşturmak İçin heyecanlandığını dile getirdi.

En güzel şarkınız hangisi diye sorduğumuzda ise; Yüzlerce sözü ve müziği kendisine ait şarkıların içinden en güzelinin henüz yazılmayan bir şarkı olduğunu, yazmak için yaşanmışlıklara değil tanık olduğu bir hikayeden de etkilenip esinlendiği vurguladı. Okullu müzisyen olmak isterdim fakat en büyük tutkum müzik ve çok müzik dinlerim bu sebeple üretken oluyorum diyerek merakları giderdi.

2022 yılında 5 şarkılık akustik albüm için stüdyoya giren sanatçının sevenleri şimdiden heyecanla yeni gelecek çalışmaları bekliyor.

388+ etiketiyle yayınlanan şarkının sözü ve müziği yine sanatçının kendisine ait. Şarkının düzenlemesini başarılı pek çok işten tanıdığımız Mehmethan Dişbudak üstlenirken, şarkının klip çekimleri Beykoz Film Kundurasında özel hazırlanmış bir platoda çekildi. Klip yönetmeni koltuğuna ise trendlerden tanıdığımız ünlü yönetmen Buğra Karaçam oturdu.

Emrah Çalapkulu Müzikseverlere Müjdeledi
Emrah Çalapkulu Müzikseverlere Müjdeledi
Emrah Çalapkulu Müzikseverlere Müjdeledi

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Şarkı, Müzik, Emrah, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Emrah Çalapkulu Müzikseverlere Müjdeledi - Son Dakika Magazin


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