Emrah'ın serveti ve ailevi çatışmaları gündemde: 300 tapu, milyonluk gelir ve paylaşım krizi - Son Dakika
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Emrah'ın serveti ve ailevi çatışmaları gündemde: 300 tapu, milyonluk gelir ve paylaşım krizi

Emrah\'ın serveti ve ailevi çatışmaları gündemde: 300 tapu, milyonluk gelir ve paylaşım krizi

Haberler.com'un Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Emrah'ın dikkat çeken serveti, ailevi ilişkileri ve cimrilik iddialarını masaya yatırdı. 300 tapu ve milyonluk gelir konuşulurken, oğullarıyla yaşadığı sorunlar da gündeme damga vurdu.

01.02.2025 15:07
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Magazin dünyasının ünlü ismi Emrah, büyük serveti ve ailevi çatışmalarıyla bir kez daha gündemde. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunumuyla gerçekleştirilen Magazin Bahane programında, sanatçının 300 tapuya dayanan iddiaları, milyonluk gelirleri ve oğullarıyla arasındaki problemler detaylı bir şekilde ele alındı.

"zenginliği ve gücü severim, ama kimseye minnetim yok"

"ZENGİNLİĞİ VE GÜCÜ SEVERİM, AMA KİMSEM YOK"

Programda Emrah'ın zenginlik ve güç hakkındaki tutumu tartışıldı. İddialara göre sanatçı, "Zenginliği ve gücü severim, ama elde etmek için illegal bir yola başvurmadım. Çevremde para sıkıntısı çeken insan olmasına izin vermem," sözleriyle dikkat çekti. Ancak cimri olduğu ve yardımlaşmayı sevmediği yönündeki yorumlar da gündeme geldi.

300 TAPU VE KİRA GELİRİ TARTIŞMALARI

Emrah'ın sahip olduğu iddia edilen 300 daireden aylık 10 milyon TL kira geliri olduğu konuşulurken, mahkemeye sunulan gelir beyannamesinde bu rakamın yalnızca 400 bin TL olduğu belirtildi. Bu durum, "300 tapu varsa bu gelir neden bu kadar düşük?" sorusunu akıllara getirdi. Ayrıca, 300 mülkün gerçek değerinin çok daha fazla olabileceği iddiaları da programda tartışıldı.

OĞULLARI TAYFUN VE ELYASA İLE İLİŞKİ SORUNU

Emrah'ın büyük oğlu Tayfun ile yaşadığı sorunlar da gündemdeydi. İddiaya göre Tayfun, babasıyla uzun süredir görüşmüyor ve diğer oğlu Elyasa ile de tanıştırılmıyor. Elyasa'nın sosyal medyada karşılaştığı eleştiriler ve babasının tutumları da programda masaya yatırıldı. Emrah'ın oğullarıyla arasındaki bu çatışmalar, "Büyük bir servet olmasına rağmen aile içindeki bu sorunlar neden çözülemiyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Gökay Kalaycıoğlu, Aile İçi Şiddet, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Emrah, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emrah'ın serveti ve ailevi çatışmaları gündemde: 300 tapu, milyonluk gelir ve paylaşım krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    çeliğin babası kim emrah olmasın :)) 2 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    Milleti hakir gören ukala bir züppe 1 0 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    geldiği yeri unutmuş faydasız insan 0 0 Yanıtla
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