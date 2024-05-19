Emre Fel, Bursa'da Gençlik Şenliği'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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Emre Fel, Bursa'da Gençlik Şenliği'nde Sahne Aldı

Emre Fel, Bursa\'da Gençlik Şenliği\'nde Sahne Aldı

Yeni Anadolu müziğinin sevilen ismi Emre Fel, Bursa'da düzenlenen Gençlik Şenliği'nde sahne aldı. Bursalı dinleyicilere sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, coşkulu bir konser verdi.

19.05.2024 21:36  Güncelleme: 21:56
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Yeni Anadolu müziğinin sevilen ismi Emre Fel, Bursa'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını Bursalı dinleyicileri için seslendiren şarkıcı, sevenlerini adeta coşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği 'Gençlik Şenliği' Hüdavendigar Kent Parkı'nda dolu dolu etkinlikler devam ediyor. Gençlerin gün boyunca renkli, sportif ve interaktif etkinliklere katıldığı şölende, Emre Fel konseriyle gençler doyasıya eğlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir birinden özel etkinliklerle kutlanıyor. Şenliğin ana mekanı olan Hüdavendigar Kent Parkı'nda buluşan 7'den 70'e yüzlerce Bursalı renkli, sportif ve interaktif etkinliklere katılarak unutulmaz bir gün geçirdi. Atatürk ve 19 Mayıs sergisi, 'Gülümse Bursa' fotoğraf alanı, resim yarışması, grafiti alanı, 360 derece fotoğraf alanı, fikir duvarı gibi aktivite alanlarına katılan gençler, retro, canlı langırt, sumo güreşi, zıpla yarış, slot car araba, mini masa tenisi, e-spor ve Redbull F1 simülasyonu gibi oyun alanlarında ise keyifli dakikalar geçirdi. Günün sonunda ise ünlü sanatçı Emre Fel sahne alarak Bursalılara unutulmaz bir konser verdi. Sevilen şarkılarını gençler için seslendiren Emre Fel, izleyenleri enerjisiyle coşturdu. 'Veda Türküsü', 'Senden Güzeli mi Var' ve 'Bilmem Bu Yol Nereye Çıkar' gibi dillerden düşmeyen şarkılarını Bursalılarla yeniden buluşturan ünlü şarkıcı, renkli anlara imza attı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey' sahnede selfie çektirerek Emre Fel'e çiçek hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Emre Fel, Bursa'da Gençlik Şenliği'nde Sahne Aldı - Son Dakika

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