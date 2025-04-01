Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi

Sosyal medyada çektiği içeriklerle adını geniş kitlelere duyuran Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kaldığı için tepki çekmiş, daha sonra ise kendisini eleştirenleri bir video ile tiye almıştı. Instagram hesabından paylaştığı videoda arka fona kendisiyle ilgili atılan boykot mesajlarının görsellerini yerleştiren Gökhan Ünver, videoya "İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental" notunu düştü. Bu hamlenin ardından tepkilerin dozu giderek attı.

"DURU TİYATRONUN DURDUĞU YER BELLLİDİR"

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan Gökhan Ünver'e yönelik tepkilere yanıt verdi. Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına ilişkin, "Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

İPTAL EDİLDİ

Kınay, ilerleyen saatlerde ise yasal sözleşmeler gereği nisan ayındaki gösterimleri iptal edemediklerini ancak mayıs ayındaki gösterimlerin iptal edildiğini bildirdi. Kınay, "Mayıs ayında Gökhan Ünver'in ilan edilen oyunları Duru Tiyatro sahnesinde yer almayacak" dedi. Kınay ayrıca nisan ayındaki gösteriyi tanıtıma kapattıklarını kaydetti.