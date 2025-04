Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi

Sefa Satir:

karşı görüşe tahammül sıfır. sonra gelip demokrasi diye bağırıyorsunuz. adalet diye bagırıyorsunuz. adam desteklemiyordur ekremi. kimse kimseyi desteklemeye mecbur değil ama desteklemezsen gösterilerini iptal etmek ne demek. hani adalet hani demokrasi. sanat tarafsızlık gerektirir ve her kesimden insana yapılır hani tarafsızlık hani sanat anlayışınız. sanat için soyunurum diyen zihniyet her şeyi yaparım diyen zihniyet sanat için her görüşe saygı duyarım diyemiyor mu.