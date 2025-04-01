Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi - Son Dakika
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Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi

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Duru Tiyatro'nun kurucusu Emre Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına yanıt verdi. Kınay, yasal sözleşmeler gereği nisan ayındaki gösterileri iptal edemediklerini ancak mayıs ayındaki gösterilerin iptal edildiğini bildirdi.

01.04.2025 17:33
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Sosyal medyada çektiği içeriklerle adını geniş kitlelere duyuran Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kaldığı için tepki çekmiş, daha sonra ise kendisini eleştirenleri bir video ile tiye almıştı. Instagram hesabından paylaştığı videoda arka fona kendisiyle ilgili atılan boykot mesajlarının görsellerini yerleştiren Gökhan Ünver, videoya "İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental" notunu düştü. Bu hamlenin ardından tepkilerin dozu giderek attı.

"DURU TİYATRONUN DURDUĞU YER BELLLİDİR"

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan Gökhan Ünver'e yönelik tepkilere yanıt verdi. Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına ilişkin, "Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

İPTAL EDİLDİ

Kınay, ilerleyen saatlerde ise yasal sözleşmeler gereği nisan ayındaki gösterimleri iptal edemediklerini ancak mayıs ayındaki gösterimlerin iptal edildiğini bildirdi. Kınay, "Mayıs ayında Gökhan Ünver'in ilan edilen oyunları Duru Tiyatro sahnesinde yer almayacak" dedi. Kınay ayrıca nisan ayındaki gösteriyi tanıtıma kapattıklarını kaydetti.

Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi

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Son Dakika Magazin Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sefa Satir:
    karşı görüşe tahammül sıfır. sonra gelip demokrasi diye bağırıyorsunuz. adalet diye bagırıyorsunuz. adam desteklemiyordur ekremi. kimse kimseyi desteklemeye mecbur değil ama desteklemezsen gösterilerini iptal etmek ne demek. hani adalet hani demokrasi. sanat tarafsızlık gerektirir ve her kesimden insana yapılır hani tarafsızlık hani sanat anlayışınız. sanat için soyunurum diyen zihniyet her şeyi yaparım diyen zihniyet sanat için her görüşe saygı duyarım diyemiyor mu. 71 12 Yanıtla
  • Sevinç Ak:
    Helal olsun Emre Kınay. 10 43 Yanıtla
  • 1837837:
    apolitik kalmak da suç enteresan … 41 5 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    yarın tüketim yapmıyoruz. boykot. 14 24 Yanıtla
  • 220198:
    nasil yani? sizinle ayni goruste olmadigi icin mi iptal ediyorsunuz? 34 4 Yanıtla
  • Musti5201:
    Bu olayların sonu iç savaş Sonrası ak koyun kara koyun belli olur hanği tarafın vatanı daha çok sevdiği ortaya çıkacaktır herkesin safını belli etmesi vatandaşlık görevidir Yaşamın sonuna kadar reis. her canlı ölümü tadacaktır 14 2 Yanıtla
  • Rena Tekstil:
    İktidar olunca da yapın unutmayın aman (krallık verdiği oğlunun babasına teşekkürü ahirete göndermekten) 6 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Keşke bu kadar avradına da sahip çıksaymış 0 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Sırf bu yüzden bu görüşe oy atmam 0 0 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    çokda fifi otur hazır paranızı yiyin sizin gösterilerinize gelen kitle belli bizi pek ilgilendirmiyorsunuz o yüzden kendi ayağına sıkmak buna denir 0 0 Yanıtla
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