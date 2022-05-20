Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti - Son Dakika
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Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti

20.05.2022 01:43

Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti Eyyübiye Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği konserde Ender Balkır, seslendirdiği şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti.

Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti

ŞANLIURFA - Eyyübiye Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği konserde Ender Balkır, seslendirdiği şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti.

Eyyübiye Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir konser düzenledi. Balıklıgöl yakınındaki Haleplibahçe Meydanında düzenlenen konserde Ender Balkır, birbirinden güzel eserlerini Şanlıurfalılar için seslendirdi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sahne alarak Ender Balkır'a eşlik ettiği "Ruhumda sızı" şarkısıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Vatandaşlar korona sonrası stres attı

İki yılı aşkındır devam eden korona virüs salgını sonrası Eyyübiye Belediyesi tarafından düzenlenen ilk konseri fırsat bilen vatandaşlar, Ender Balkır'ın seslendirdiği hareketli şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlendi. Yaklaşık iki saat süren konserin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla etkin son buldu.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, uzun korona süreci sonrası ilk sosyal mesafesiz konseri düzenledikleri için mutlu olduklarını belirtti. Kuş, etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlar, düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti
Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti
Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti
Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti
Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti
Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti
Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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