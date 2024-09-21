Engin ve Dilan Polat dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun yargılandığı davada tutuklu sanık kaldı. Cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hayatlarına devam eden aile, vücutlarına dövme yaptırdı.

"TARİH CESURLARI SEVER"

İki dövme yaptıran Dilan Polat kolunun içine "Sensiz hayatı hayal edemiyorum", karın boşluğuna da "Güçlüyüm ama kalbim hassas" yazdırdı. Yeni tahliye olan Engin Polat da boynuna "Tarih cesurları sever" ifadelerini yazdırdı. Sıla Doğu ise koluna S harfinin bulunduğu bir motif çizdirerek "Sadece kendin ol" yazılı bir dövme yaptırdı. Eskisi gibi Instagram hesabından paylaşımlar yapmaya başlayan Dilan Polat yeni dövmelerini de yayınlamayı ihmal etmedi.