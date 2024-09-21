Engin ve Dilan Polat dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar - Son Dakika
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Engin ve Dilan Polat dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar

Engin ve Dilan Polat dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu soluğu dövmecide aldı. Dilan Polat karın boşluğuna ''Güçlüyüm ama kalbim hassas'' yazdırırken Engin Polat da boynuna ''Tarih cesurlar sever'' yazdırdı.

21.09.2024 16:11
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun yargılandığı davada tutuklu sanık kaldı. Cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hayatlarına devam eden aile, vücutlarına dövme yaptırdı.

"TARİH CESURLARI SEVER"

İki dövme yaptıran Dilan Polat kolunun içine "Sensiz hayatı hayal edemiyorum", karın boşluğuna da "Güçlüyüm ama kalbim hassas" yazdırdı. Yeni tahliye olan Engin Polat da boynuna "Tarih cesurları sever" ifadelerini yazdırdı. Sıla Doğu ise koluna S harfinin bulunduğu bir motif çizdirerek "Sadece kendin ol" yazılı bir dövme yaptırdı. Eskisi gibi Instagram hesabından paylaşımlar yapmaya başlayan Dilan Polat yeni dövmelerini de yayınlamayı ihmal etmedi.

Engin-Dilan Polat ve Sıla Doğu soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar
Engin-Dilan Polat ve Sıla Doğu soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar
Engin-Dilan Polat ve Sıla Doğu soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar
Engin-Dilan Polat ve Sıla Doğu soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar
Engin ve Dilan Polat soluğu dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Engin ve Dilan Polat dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Feti Ahmet ÖZAY:
    milletin adalete inanci kalmadi. net. 65 0 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Azıtın siz yine nasılsa para verip çıkıyosunuz 37 0 Yanıtla
  • Ercan Hekim:
    Bu dövmelerin parasını yakınlarımı verdi acaba? 26 1 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Tovbe edip de Namaza baslayacak halleri yok ya ne bekliyodunuz ..! 25 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    İşte bakın görün akp nin adalet dediği sistem. Bu 20 1 Yanıtla
  • VeDat AkBaş:
    Boş haber 19 0 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz:
    Tarihi gerçekler yazar oda Dilan engin sizi tebrik ediyorum 9 1 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Karaparacılar beni de bulun biraz bizde sebeplenelim cep delik yaşamaktan hesap yapmaktan bıktım yarı ömrüm bitti sefalet içinde 5 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Sonunda yine gireceksiniz 3 0 Yanıtla
  • Soğan Cücüğü:
    Bullshit useless 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Engin ve Dilan Polat dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar - Son Dakika
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