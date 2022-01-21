Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bir süreden bu yana devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Şarkıcı Hadise, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile evlilik kararlarını takipçileriyle paylaştı.
Hadise'nin paylaştığı videoya, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve 15 binin üzerinde yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çekeni ise Mehmet Dinçerler'in oldu. Dinçerler, videoya "Mrs. Dinçerler" notunu düştü.
Ancak videoda, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in birbirlerine aşkla sarıldıkları anlar, ünlü isimler Enis Arıkan ve Selin Şekerci'nin radarına takıldı. Sıkı arkadaş oldukları bilinen ikili, çektikleri video ile Hadise'nin evlilik gönderisini fena ti'ye aldı.
Son Dakika › Magazin › Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise'nin evlilik videosunu ti'ye aldı - Son Dakika Magazin