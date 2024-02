Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl\'den 5 Yıllık Görev Süreci Değerlendirmesi

Magazin

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 5 yıllık görev sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Karagöl; "İnsanlarımızın bugün mutlu, yarına da umutlu bir şekilde bakması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Erbaa mevcut Belediye Başkanı ve ve MHP'den Erbaa Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Karagöl, 5 yıllık görev sürecine dair İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Altyapısından, üstyapısına, yolundan, yenilemeye, çevre düzenlemesinden, çevre sağlığına, enerjiden, rekreasyon alanlarına, kültür sanattan, etkinliklere kadar birçok alanda ilklere imza attıklarının altını çizen Başkan Karagöl, aday olduğu yeni dönemde de aynı başarılı profille çalışacaklarının sözünü verdi.

"Erbaa'ya çevre bilinciyle birçok hizmeti kazandırdık"

Yenilenen altyapı çalışmalarıyla göreve hızlı bir şekilde başladıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Altyapısından, üstyapısına, yolundan, yenilemeye, çevre düzenlemesinden, çevre sağlığına, enerjiden, rekreasyon alanlarına, kültür sanattan, etkinliklere, biz şehrimizdeki eksik ve devamını istediğimiz konuların hepsini bu beş yılda sürdürmeyi amaçlamıştık. Özellikle ciddi anlamda altyapı çalışması yaptık. 110 kilometreye yakın bir altyapı çalışması yaptık. Yaklaşık 350 bin metrekareye yakın asfalt çalışması yaptık. Yaklaşık 250 bin metrekare yine ciddi anlamda parke yol çalışması yaptık. Tabii bunlar insanların günübirlik ihtiyaçları ama biz özellikle bu dönemde enerjiyi de düşünerek bölgedeki en büyük güneş enerji santralini kurduk. Bir megavatlık enerji santrali kurarak belediyemize ciddi anlamda bir kaynak sağlamış olduk. Çevre bilinciyle hareket ettik. Bölgedeki en büyük, en modern 2 bin metrekare kapalı alanda modern kesimhane Erbaa'nın hizmetine sunduk. Bölgeye hizmet eder hale geldik. Teknolojik aletleriyle, hijyenik ortamıyla çok güzel bir kesimhane edindirdik" dedi.

"Yaşam alanlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Erbaa'nın hızlı bir şekilde büyüdüğüne vurgu yapan Karagöl, şehrin merkezin dışındaki alanlarda dönüşümü sağlayarak yaşam alanlarını geliştirmeyi amaçladıklarını ve bu sayede şehrin her bölgesini daha işlevsel hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Karagöl, "Ben göreve geldiğimde organize sanayi bölgemizde 3 bin 200 çalışanımız vardı. Bugün baktığımda 6 bin 500'ü geçen sayıdan bahsediyoruz ve yeni yaptığımız tahsisleriyle beraber bu sayı büyük ihtimal yakın zamanda 10 bin rakamını bulacak. Bu da demek oluyor ki şehir büyüyor. Şehrin ticari hayatı büyüyor. Şehrin merkezdeki yoğunluğu, hareketi büyüyor, artıyor. Yeni yaşam alanları ve şehirlerin merkezin dışında kalan alanlarının dönüşümü gerekiyor. Biz merkezin dışındaki bu alanlarda bu dönüşümü yaparak nedir? Altyapısını, yolunu aydınlatmasını, parkını düzenleyerek insanların bulunduğu alanlarda dönüşüme girerek, yeni yerleşim alanlarının, yeni evlerin yapıldığı ve herkesin kendi mahallesinde yaşamak istediği bir süreç olsun istiyoruz gelecekte. Mesela düzenlediğimiz bir alanla alakalı bir bölgeyle alakalı bir teyzemiz şöyle bir şey söyledi. Onu da böyle anlatmak istiyorum. Bir düzenlediğimiz alanla alakalı. ya bir orası çarşı gibi oldu dedi. Tamam mı? Şimdi biz o teyzeyi alıp çarşıda oturtturamayız belki. Çarşıda yaşatamayız. Ama biz onun yaşadığı yeri çarşı gibi yaparız onun deyimiyle. Biz bunu amaçlamıştık. Bu amacımızın da karşılığını, bu teyzemizin bu sözünü duyunca ha dedik ki biz doğru yapmışız ve yaptığımız işin de anlaşılabilir ve anlaşıldığını görmüş olduk. O yüzden mutluyuz. Şehrimizin her bölgesini merkez haline, şehrimizin her bölgesini teyzemizin deyimiyle çarşı gibi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreci hiçbir kuytuda köşede nahoş görüntüsü olan bölgemiz kalmayacak şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. İnsanlarımızın bugün mutlu, yarına da umutlu bir şekilde bakması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKAT