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Erdal Beşikçioğlu'ndan üzücü haber geldi - Son Dakika

Erdal Beşikçioğlu'ndan üzücü haber geldi

25.12.2021 15:11
Erdal Beşikçioğlu'ndan üzücü haber geldi

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı 'Bergen' filminin çekimlerine ara verildi. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun (51) nesi var? İşte detaylar...

'Acıların Kadını' olarak tanınan ve 1989'da eski eşi tarafından öldürülen Bergen'i, hayatını anlatacak filmde Serenay Sarıkaya oynayacaktı.

Çekimler pandemi nedeniyle defalarca ertelenince Serenay geri adım attı ve Farah Zeynep Abdullah ile anlaşıldı. Çekimler tam başlayacaktı ki, Farah Zeynep Abdullah Covid-19'a yakalandı. Güzel oyuncu iyileşir iyileşmez set kuruldu.

SETE ARA VERİLDİ

Ne var ki, sete yine zorunlu ara verildi. Çünkü bu kez de 'Bergen'in eli kanlı eşini oynayan Erdal Beşikçioğlu'nun Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

Filmin kadrosunda Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

51 yaşında olan ve 5 Ocak 1970 senesinde, Ünyeli bir baba ile Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlamıştır. Sonrasında İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun olmuştur.

1989 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmiştir. Konservatuar eğitimi esnasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katılmıştır. 1993 senesinde mezun olmuş ve aynı sene Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başlamıştır.

1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev alınan ve halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmekte olan Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Beşikçioğlu aynı zamanda Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.

Sinema

Acı Kiraz (2020)

Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem

Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna

Tiger Zinda Hai : - (2017) -

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif

Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.

Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer

Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup

Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet

Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı

Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba

Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut

Barda : Serdar Akar - (2006) - Nasır

Dizi

Kağıt Ev (2021) - Cihan Fırtına

Çocukluk (2020) - Mahir Boztepe

Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy

46 Yok Olan (2016) - Murat Günay

Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan

Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.

Vali : M. Çağatay Tosun - 2009

Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen

Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil

Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı

Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado

Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa

Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005

Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus

Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha

Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003

Erdal Beşikçioğlu'ndan üzücü haber geldi
Erdal Beşikçioğlu'ndan üzücü haber geldi
Erdal Beşikçioğlu'ndan üzücü haber geldi

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Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Ankara, Bergen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erdal Beşikçioğlu'ndan üzücü haber geldi - Son Dakika Magazin


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