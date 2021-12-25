'Acıların Kadını' olarak tanınan ve 1989'da eski eşi tarafından öldürülen Bergen'i, hayatını anlatacak filmde Serenay Sarıkaya oynayacaktı.
Çekimler pandemi nedeniyle defalarca ertelenince Serenay geri adım attı ve Farah Zeynep Abdullah ile anlaşıldı. Çekimler tam başlayacaktı ki, Farah Zeynep Abdullah Covid-19'a yakalandı. Güzel oyuncu iyileşir iyileşmez set kuruldu.
SETE ARA VERİLDİ
Ne var ki, sete yine zorunlu ara verildi. Çünkü bu kez de 'Bergen'in eli kanlı eşini oynayan Erdal Beşikçioğlu'nun Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.
Filmin kadrosunda Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?
51 yaşında olan ve 5 Ocak 1970 senesinde, Ünyeli bir baba ile Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlamıştır. Sonrasında İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun olmuştur.
1989 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmiştir. Konservatuar eğitimi esnasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katılmıştır. 1993 senesinde mezun olmuş ve aynı sene Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başlamıştır.
1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev alınan ve halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmekte olan Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Beşikçioğlu aynı zamanda Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.
Sinema
Acı Kiraz (2020)
Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem
Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna
Tiger Zinda Hai : - (2017) -
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif
Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.
Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer
Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup
Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet
Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı
Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba
Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut
Barda : Serdar Akar - (2006) - Nasır
Dizi
Kağıt Ev (2021) - Cihan Fırtına
Çocukluk (2020) - Mahir Boztepe
Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy
46 Yok Olan (2016) - Murat Günay
Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan
Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.
Vali : M. Çağatay Tosun - 2009
Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen
Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil
Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı
Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado
Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa
Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005
Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus
Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha
Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003
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