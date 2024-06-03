Erdal Çelik'in annesi Leman Çelik hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Erdal Çelik'in annesi Leman Çelik hayatını kaybetti

Erdal Çelik\'in annesi Leman Çelik hayatını kaybetti

Erdal Çelik'in annesi Leman Çelik, hayatını kaybetti. Erdal Çelik, annesinin vefatını duyurarak başsağlığı mesajı paylaştı. Ünlü isimler de Erdal Çelik'in acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti. Leman Çelik'in cenazesi pazartesi günü defnedilecek. Erdal Çelik, müzik kariyerine Emel Müftüoğlu ile başlamış, daha sonra solo olarak devam etmiştir.

03.06.2024 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Erdal Çelik'in annesi Leman Çelik hayatını kaybetti. Annesinin kaybını paylaşan Çelik "Canım annemiz bugün ebedi yolculuğa çıktı. Ruhu şad, melekler yoldaşı, yolu ışıkla dolsun. Seni çok seviyoruz" dedi. Aralarında Sevcan Orhan, Hakan Peker, Emel Müftüoğlu, Sibel Alaş gibi bir çok ünlü isim başsağlığı mesajında bulunarak Erdal Çelik'in acını paylaştılar.

Leman Çelik'in cenazesi pazartesi günü Karacaahmet Şakirin Camisinde kılınacak öğlen namazı sonrası Küçükyalı mezarlığında toprağa verilecek.

ERDAL ÇELİK KİMDİR

1985 yılında Güneş Gazetesi'nin düzenlediği ses yarışmasında erkeklerde Erdal Çelik, kadınlarda da ise Emel Müftüoğlu birinci olmuştu. Çelik ve Müftüoğlu'nun bu yarışmada yollarının kesişmesi, müzik dünyasına yeni bir ikili kazandırmıştı.

İkili bir ara Şenlik Yazıevi'nin bir projesi olan "Videokondu" müzikalinde, Suna Pekuysal, Cenk Koray, Mehmet Ali Erbil, Süleyman Turan ve Uğur Böcekleri gibi dev bir kadroda ve Şan Müzikholünde rol almışlardı…

1985'te 'Öyle Bir Aşk', 1988'de de 'Alaturka Benim Canım' albümleriyle kısa sürede müzik listelerinin zirvesinde yer aldılar. Ancak 'Emel-Erdal'ın bu yolculuğu çok uzun soluklu olmadı ve yollarını ayırdılar. Erdal Çelik sonrasında müzikal yoluna tek başına olarak devam etti.

Kaynak: Magazinkolik

Emel Müftüoğlu, Erdal Çelik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erdal Çelik'in annesi Leman Çelik hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
19:14 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti İşte çıkan sonuçlar 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
23:52 Küçükçekmece’de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:27 Portekiz’de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti Portekiz'de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:38 Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:41 Eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok’a katıldı Eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok'a katıldı
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 03:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: Erdal Çelik'in annesi Leman Çelik hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement