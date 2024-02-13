Erkan Özerman hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erkan Özerman hayatını kaybetti

Erkan Özerman hayatını kaybetti

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.

13.02.2024 17:37  Güncelleme: 17:41
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Bir süredir kanserle mücadele eden Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

"HAYATIMIN SONUNU YAŞIYORUM" DEMİŞTİ

2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, konuk olduğu programda hastalığını şans eseri öğrendiğini anlatarak "Hayatımın sonunu yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erkan Özerman hayatını kaybetti

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ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

1938 yılında İstanbul'da doğan Erkan Özerman, Galatasaray Lisesi'nin ardından eğitimi Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamladı. Ünlü isim, çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yapmıştır. Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu. 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

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    Yorumlar (2)

  • Atilla Ata: Bir ağustos böceği daha ölmüş. Şimdi acı gerçek olan sonsuz karanlığa intikal etmiş. 13 7 Yanıtla
  • Serdar baba: Diskocu ve gece kulübü işletmecisi olarak ahiret yolculuğu başlamış. Hafizanallah 5 7 Yanıtla

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