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Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz! - Son Dakika

Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz!

27.01.2022 09:57
Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz!

Organizatör Erkan Özerman, bir dönem birliktelik yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında yaptığı açıklamalarla şok etti. Özerman, "Azra, Kıvanç'ı elden kaçırma korkusu ile iftira attı" dedi. Azra Akın cephesinden açıklama geldi.

Best Model Of Turkey ve Best Model of The World'ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman Al Sana Haber'e konuk oldu.

Bir dönem sevgili olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında ilginç sözler söyleyen Özerman izleyicileri şoke etti.

Erkan Özerman'ın hedefinde Azra Akın vardı.

"KIVANÇ'A ATTIĞI PİSLİK YÜZÜNDEN..."

İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman açıklamasında "Onun Kıvanç'a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık. O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'te çalışıyor. Telefon açıyor 'Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç'a atılan iftirayı burada anlatamam" iddiasında bulundu.

Seyhan Soylu ise konuşmaya girerek "O dönem gay iması yaptı Kıvanç' a değil mi?" dedi. Özerman ise "Azra onu elden kaçırma korkusu ile iftira attı" yorumunda bulundu

AZRA AKIN CEPHESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Erkan Özerman'ın açıklamaları sonrası Azra Akın'ın menajeri Yasemin Kök, hukuki süreci başlattıklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erkan Özerman'ınAzra Akın, ailesi ve çocuğu ile ilgili yaptığı açıklamalar gerçek dışıdır.

Yapılan itibar sarsıcı ve yalan açıklamalarla ilgili hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır.

Dönem dönem bu şekilde Azra Akın'ın itibarına saldırmayı alışkanlık haline getirmiş Erkan Özarman'a yargı gerekli cevabı verecektir."

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Kıvanç Tatlıtuğ, Erkan Özerman, Azra Akın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz! - Son Dakika
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