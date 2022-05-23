Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti - Son Dakika
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Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti

23.05.2022 14:37
Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti

Her Şeye Rağmen filmi için 75. Cannes Film Festivali'ne giden oyuncu Erkan Petekkaya, kapkaça uğrayarak telefonunu çaldırdı. Petekkaya, telefonu çalan hırsızı Fransız polisine teslim etti. Oyuncu, yaşadığı anları, "Hırsıza telefonumu vermesi için 100 euro verdim ama geri vermedi. Ben de karnına yumruk atıp polise götürdüm" sözleriyle ifade etti.

Her Şeye Rağmen'in Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdiği dünya prömiyerine katılan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, bir kapkaççının saldırısına uğradı.

HIRSIZI YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Erkan Petekkaya, gittiği restoran bir süre oturduktan sonra oteline dönmek için festival alanından taksi durağına doğru yürürken telefonunu çaldı. Telefonda konuşurken yürümeye devam eden Petekkaya'nın yanına gelen bir kapkaççı telefonu alıp kaçtı. Kalabalığın için büyük bir şaşkınlık yaşayan oyuncu, 300 metrelik kovalamacanın ardından hırsızı yakalayıp Fransız polisine teslim etti.

Cannes Film Festivali'ne giden Erkan Petekkaya, telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polis teslim etti

"PARA VERMEME RAĞMEN TELEFONU VERMEYİNCE KARNINA YUMRUK ATTIM"

Yaşadığı olayla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "O kadar kalabalık bir alanda ki… İnsanların arasından zigzag yaparak hırsızı kovaladım. Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. 'Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim' diyerek 50 euro uzatıp telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 euro daha uzatıp 'Al bu paraları benim telefonumu ver' dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup devriye gezen polislere götürdüm" dedi.

Cannes Film Festivali'ne giden Erkan Petekkaya, telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polis teslim etti

"TELEFONUN BANA AİT OLDUĞUNU İSPATLAMAK İÇİN FOTOĞRAFLARIMI GÖSTERİM"

Telefonu vermesi için hırsıza verdiği paraları geri aldığını söyleyen Petekkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Polislere paraya ihtiyacı olduğu için 100 euro verdiğimi yine de çaldığı telefonumu iade etmediğini söyledim. Polisler önce bana telefonun bana ait olmadığını düşündü. Ben de telefonu kapatıp açtım ve foto galerideki fotoğraflarımı gösterdim. Bunun üzerine telefonumu bana verdiler. Daha sonra hırsızın cebinde iki tane 50 euro olduğunu söyleyip onları da istedim. Cebini aradılar ve iki tane 50 euro buldular. Paraları da iade ettiler."

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Son Dakika Magazin Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti - Son Dakika


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