Erkan Petekkaya\'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı

Survivor All Star'da Aleyna kazandı, Aysu gözyaşlarına boğuldu

Survivor All Star'da yapılan performans eşleşmesinde Merve eleme potasından kurtuldu. Aleyna ve Berna arasındaki düelloda ise Berna galip geldi. Aleyna ve Aysu final etabına kaldı ve kıyasıya mücadele etti. Sonunda Aleyna, Aysu'yu 5-3'lük skorla yenerek kazanan oldu. Aysu ise veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı ve geçtiğimiz sene hayatını kaybeden arkadaşına ithaf etti.