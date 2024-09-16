Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum - Son Dakika
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Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum

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'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüşmesiyle günlerce konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, ilk kez konuştu. Rol gereği öpüştüğünü söyleyen oyuncu ''Birileri görmekten hoşlanmayabilir ama oyunculuk yapıyorum'' dedi.

16.09.2024 07:49
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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz haftalarda' Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüştü. Görüntülerin gündem olmasıyla hem eleştiri hem de destek mesajlarına tutulan oyuncu sessizliğini bozdu.

"HERKESİ MEMNUN EDEMEZSİN"

Afife oyununun gösteriminde Magazin Burada'nın sorularını yanıtlayan Kaygılaroğlu, öpüşme görüntüleriyle ilgili "Anlıyorum birileri görmekten hoşlanmayabilir ama oyunculuk yapıyorum. Oynadığımız oyunda sahneye kadınların çıkmasının yasak olduğu bir dönem olan Shakespeare dönemini anlatıyorduk. Konuda da zaten erkek kılığına girmiş bir kadının sahneye çıkma deneyimi üzerine bir oyundu. Başka bir işte de katili oynuyorsun, birini öldürüyorsun, hoşuna gitmeyecek şeyler muhakkak çıkıyor karşına. Herkesi memnun edemiyorsun. Ben oyunumuzu seviyorum. Birlikte oynadığım arkadaşlarımı da çok seviyorum" dedi.

Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum

Uraz Kaygılaroğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Mecoli:
    Ahlaksızlığın adı oyunculuk oldu 294 10 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Oyuncu olunca her şey serbest mi oluyor 283 9 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    Ya bırak kardeşim ya kimin oyununu oynuyorsun. sıyrılma işin içinden ben oyuncuyum diye her şeyin bir sınırı ve cerçevesi vardır. 224 9 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    havalara bak hiç olmiceksiniz 185 7 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    bu dünya oyun ve eglence yeri olmadıgını ve oyun oynamak için gelmedigimizi öbür tarafta anlayacaksın!!! 181 6 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Oyunculuk yapıyorsun diye bu tartışmaya konu olan sahnenin senaryonun bir tık ötesi +18 içerikli olsa onu da mı yapacaktın 132 6 Yanıtla
  • Serkan kaya:
    oyunculuk nasılsa sahnede çakın birbirinize sonra oyunculuk dersiniz 93 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    emniyet gereğini yapar bunuda tutuklarlar 43 37 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    aa biz neden bunu düşünemedik demekki butun ibreler aslinda oyunculuk yapiyormus 74 2 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Biri bademlerse seni görürüz mabadını o zaman Uraz.. 59 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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