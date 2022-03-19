Erkeklerin cevap bulmakta zorlandığı soru cevaplandı - Son Dakika

Erkeklerin en çok cevap bulmakta zorlandığı ve zihinlerde dolaşan bir soru olan "Kadınlar ne ister" olduğunu bir kadın olarak yanıt bulmaya çalışan ev tekstili sektörüne öncülük yapan Ecocotton E-Ticaret Sorumlusu Kübra Uzunoğlu cevapladı. Uzunoğlu, "Mutluluğun temelinde karşılıklılık esastır. Minik hediyelerle sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz" diye konuştu.

Türkiye'de organik pamuk kullanarak ev tekstili sektörüne öncülük yapan Ecocotton firması E-Ticaret Sorumlusu Kübra Uzunoğlu, bu hafta ele aldığı "Kadınlar ne ister" oldu. Toplumda erkeklerin cevap bulmakta zorlandığı ve zihinlerde ise sürekli dolaşan soru "Kadınlar ne ister" olduğunu bir kadın olarak yanıt bulmaya çalışan E-Ticaret Sorumlusu Kübra Uzunoğlu, "Kadın erkek iletişiminde en çok yaşanan çatışmalar gösteriyor ki iletişim probleminin kaynağı kadının ya da erkeğin bencilce davranıp karşı cinsi tanımaması yatmaktadır. Tanıma çabamızın temelinde de beklentilerimiz gelmektedir. Yapılan araştırmalarda kadınların beklentisinin erkeklerin düşüncesine zıt olarak para ile ölçülmediğini, çoğunun para ile ilgisinin bile olmadığını gösteriyor" dedi.

"Mutluluğun temelinde karşılıklılık esastır"

Kadın olarak birkaç ipucu veren Ecocotton E-Ticaret Sorumlusu Kübra Uzunoğlu, "Peki ya ne bekliyor ve ne istiyor kadınlar, işte küçük birkaç ipucu, sevdiğinize şarkı ya da şiir yazın, sevginizi dile dökeceğiniz bir iki sevgi cümlesi bile onu çok mutlu edecektir. Ona sürpriz kahvaltı hazırlayın. Bir hafta sonu şehir dışı için plan yapın. En nihayetinde sizin için haytanızdaki değerini, önemini söyleyin ve hissettirin. Her insan değerli olduğunu bilmek ve duymak ister. Kadınlar dinlenmek ister, kadın güzel olmak ister, kadınlar anlayış ister ve bu anlayışın ömür boyu sürmesini ister. Kadın ve erkek arasında temelde bazı farklılıklar vardır. Beklentileri değerlendirirken mutlaka bunların da göz önünde bulundurulması gerekir. Mesela akşam eve gelince kadın konuşmak ve dinlenilmek isterken erkek televizyon izleyerek günün yorgunluğunu atmak ister. Erkek kızdığı zaman yalnız kalmak isterken kadın kızdığı zaman üstüne gidilsin, konuşulsun ister. Özel günleri kadın unutmazken, erkek hatırlamaz, hatırlayanlar da ne gerek var diyerek hediye almazlar. Her ne kadar kadınlar ne ister desek de mutluluğun temelinde karşılıklılık esastır. Minik hediyelerle sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz" diye konuştu.

Ecocotton olarak sevgililere sunabilecek organik ürünler hazırladıklarına dikkat çeken E-Ticaret Sorumlusu Kübra Uzunoğlu, şöyle konuştu:

"Siz de sevdiklerinizi mutlu etmek isterseniz sevdiğinize sunabileceğiniz organik olan birbirinden farklı nevresim takımı, kadın pijama takımı, bornoz, havlu seti gibi ürünleri bir arada bulabileceğiniz www.ecocotton.com.tr internet sitemizden size özel hazırladığımız ürünleri inceleyebilir, beğendiklerinizi sevgiyle sevdiklerinize sunabilirsiniz" - DENİZLİ