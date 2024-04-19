Erol Küçükyalçın'ın Anma Konseri Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Yapıldı - Son Dakika
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Erol Küçükyalçın'ın Anma Konseri Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Yapıldı

Erol Küçükyalçın\'ın Anma Konseri Cem Karaca Kültür Merkezi\'nde Yapıldı

2018 yılında hayatını kaybeden Türk Musikisi'nin önemli isimlerinden Erol Küçükyalçın için anma konseri düzenlendi. İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği Başkanı Nilüfer Fenerci Yargıcı, konuşmasında hocanın adını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Konserde Küçükyalçın'ın en sevdiği Türk Musikisi şarkıları seslendirildi ve izleyiciler de şarkılara eşlik etti. Erol Küçükyalçın, TRT radyolarında bantları denetimden geçen nadir sanatçılardan biriydi ve 40 yıl boyunca İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği'nin hocası ve şefi olarak görev yapmıştı.

19.04.2024 17:09
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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre yer 2018 yılında hayatını kaydeden Türk Musikisinin önemli isimlerinden Erol Küçükyalçın anma konseri Cem Karaca Kültür Merkezinde yapıldı.

Konser öncesi bir konuşma yapan İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği Başkanı Nilüfer Fenerci Yargıcı "İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği ve öğrencileri olarak hocamızın adını yaşatmak, onu sizlere anlatmak için huzurlarınıza geldik ve yaşadığımız müddetçe hocamızın adını yaşatmaya da devam edeceğiz" dedi.

Konserde Erol Küçükyalçın'ın en çok sevdiği Türk Musikisi şarkıları seslendirilirken, izleyiciler tüm şarkılara eşlik ettiler.

TRT DENETİMİNDEN GEÇEN NADİR SESLERDENDİ

TRT radyolarında bantları denetimden geçen nadir sanatçılardan biri olan Erol Küçükyalçın'ın 40 yıl aralıksız olarak İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği'nin hem hocası hem de şefliğini üstlenmişti. Küçükyalçın, Türk Musikisinin temel taşlarından Prof.Dr Alaaddin Yavaşça'nın da ilk öğrencilerindendi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Erol Küçükyalçın'ın Anma Konseri Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erol Küçükyalçın'ın Anma Konseri Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Yapıldı - Son Dakika
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