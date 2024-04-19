Erol Küçükyalçın\'ın Anma Konseri Cem Karaca Kültür Merkezi\'nde Yapıldı

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre yer 2018 yılında hayatını kaydeden Türk Musikisinin önemli isimlerinden Erol Küçükyalçın anma konseri Cem Karaca Kültür Merkezinde yapıldı.
Konser öncesi bir konuşma yapan İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği Başkanı Nilüfer Fenerci Yargıcı "İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği ve öğrencileri olarak hocamızın adını yaşatmak, onu sizlere anlatmak için huzurlarınıza geldik ve yaşadığımız müddetçe hocamızın adını yaşatmaya da devam edeceğiz" dedi.
Konserde Erol Küçükyalçın'ın en çok sevdiği Türk Musikisi şarkıları seslendirilirken, izleyiciler tüm şarkılara eşlik ettiler.
TRT DENETİMİNDEN GEÇEN NADİR SESLERDENDİ
TRT radyolarında bantları denetimden geçen nadir sanatçılardan biri olan Erol Küçükyalçın'ın 40 yıl aralıksız olarak İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği'nin hem hocası hem de şefliğini üstlenmişti. Küçükyalçın, Türk Musikisinin temel taşlarından Prof.Dr Alaaddin Yavaşça'nın da ilk öğrencilerindendi.
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