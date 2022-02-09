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Erzincan'da Balkır rüzgârı esti - Son Dakika

Erzincan'da Balkır rüzgârı esti

09.02.2022 23:33
Erzincan'da Balkır rüzgârı esti

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle Kültür ve Sanat Günleri kapsamında düzenlenen Ender Balkır konseriyle vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle Kültür ve Sanat Günleri kapsamında düzenlenen Ender Balkır konseriyle vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Erzincan il protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı konser Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Ender Balkır söylediği türküler ile vatandaşları hem duygulandırdı hem eğlendirdi. Vatandaşların türkülere hep bir ağızdan eşlik ettiği Balkır, sahnedeki performansı ve türküleriyle katılımcılara unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. Salonda ki kalabalık konserin bitimine doğru halaylar çekerek gönüllerince eğlendiler.

Konser öncesi Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Milletvekili Burhan Çakır birer konuşma yaparak, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programlara katılımlılarından dolayı Erzincanlılara teşekkür ettiler.

Ardından konuşan Vali Mehmet Makas, "Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü kutlamak adına hafta boyunca düzenlediğimiz etkinliklerden birindesiniz. Can Erzincanlılar 104 yıl önce bir olmuş diri olmuş ve bu cennet vatanı bize bırakmışlar. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi ve bu cennet vatan için seve seve canlarını veren Aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Bugün burada yapmış olduğumuz faaliyetlere desteklerini esirgemeyen Binali Yıldırım'a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet etmek bizim için şereftir, katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve gerçekleştireceğimiz diğer etkinliklerde de hep beraber olmayı diliyoruz" dedi.

Öte yandan devam eden etkinlikler kapsamında, 11 Şubat Cuma günü saat 19.30'da ünlü sanatçı Oğuzhan Koç Erzincan Merkez Spor Salonu'nda sahne alarak Erzincanlı hemşerileriyle buluşacak. - ERZİNCAN

Erzincan'da Balkır rüzgârı esti
Erzincan'da Balkır rüzgârı esti
Erzincan'da Balkır rüzgârı esti
Erzincan'da Balkır rüzgârı esti

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Türk Halk Müziği, Erzincan, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Erzincan'da Balkır rüzgârı esti - Son Dakika Magazin


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