Erzurum Festivali\'nde Resul Dindar Coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde Resul Dindar'ı ağırladı. Festival kapsamında sahne alan sanatçı, Karadeniz müziğinin sevilen ezgilerini Erzurumlu müzikseverlerle buluşturdu.

Resul Dindar, konser boyunca "Sibelum", "Erzurum'un Güzelleri" ve "Ya Ben Anlatamadum" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına zaman zaman hep bir ağızdan eşlik ederken, alkışları ve ritimleriyle de konsere ortak oldu.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, hareketli parçalarının yanı sıra duygusal eserlere de repertuvarında yer verdi. Kendine özgü yorumu ve sahne performansıyla dinleyicilerle buluşan sanatçı, Karadeniz'in farklı yörelerinden ezgileri festival sahnesine taşıdı.