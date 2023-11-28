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''Eş değiştirmek için özel gemiler var'' diyen Esra Ezmeci, danışanının yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

''Eş değiştirmek için özel gemiler var'' diyen Esra Ezmeci, danışanının yaşadıklarını anlattı

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Klinik Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci, eş değiştirme fantezisi için özel gemilerin olduğunu hatta evli bir danışanının orada tanıştığı bir adama aşık olarak Almanya'ya gittiğini anlattı.

\'\'Eş değiştirmek için özel gemiler var\'\' diyen Esra Ezmeci, danışanının yaşadıklarını anlattı
28.11.2023 - 13:23,  Güncelleme: 13:27
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Klinik Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci oldu. İlişkilerde fantezinin yerini anlatan Ezmeci, Türkiye'de eş değiştirme fantezisi için özel gemilerin olduğunu hatta evli bir danışanının orada aşık olduğu adamla Almanya'ya gittiğinden bahsetti.

"ÇİFTLERİN ARASINDA KESİNLİKLE FANTEZİ OLMALI"

"İlişkilerde fantezilerin yeri ne?" sorusu üzerine konuşan Ezmeci, "Farklılık arayışı ve insanın monotonluk kurtulması fıtratında var. Bir yerde bir şey tek düzeyse iyi bile olsa bir yerden sonra farklılık bulmak istiyor. İnternet ve sosyal medya dünyasının bize gösterdiği çok pornografik ya da çok uçak şeyler yaşama algısı var. Çok farklı fanteziler yaşayanlar var. Swinger, grup ve diğerleri. Bunlar kimine göre farklılık kimine göre de fantezi. İnsanlar bunu eşlerini söyleyemiyor. Erkekler ayıplanmamak için bunu dışarıda arıyor. Çiftlerin arasında kesinlikle fantezi olmalı. Dozunda olan fanteziler evliliği besler. İki kişinin arasında olan her şey fantezi olabilir. Buna yatak odasının tavanına ayna yaptırmak ve cinsel içerikli filmler izlemek de dahil" dedi.

'Eş değiştirmek için özel gemiler var' diyen Esra Ezmeci, danışanının yaşadıklarını anlattı

"İLİŞKİDE EŞ DEĞİŞTİRMEK FANTEZİ DEĞİL SAPKINLIKTIR"

Fantezi ve sapkınlık arasındaki ayrımın bilinmesi gerektiğini söyleyen Ezmeci, "Hayatını tehlikeye atmadığın ve canını acıtmadığın sürece her şey fantezidir. 3. kişinin devreye girmesi, eş değiştirmek işin içine girerse o sapkınlık boyutudur. Bu durumu normalleştiren bir kesim var. Bizim kültürümüzde bu normal değil. Eşini başka bir insanla ilişkiye girmek izlemek isteyen insanlar da var" ifadelerini kullandı.

"BİR DANIŞANIM ÇİFT DEĞİŞTİRME GEMİSİNDE BİR ADAMA AŞIK OLDU"

Eş değiştirme organizasyonların yapıldığı özel gemilerin bulunduğunda bahseden ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Eş değiştirmek için organizasyon yapılan gemiler bile var. Eşinle ismini yazdırarak gidiyorsun ve orada herkes çift şekilde. Gemide her gün partnerler birbirini değiştirerek odalara geçiyor. Sırf bunun için özel şeyler yapılıyor. Benim bir danışanım o gemide birlikte olduğu bir adama aşık oldu ve onunla birlikte Almanya'ya gitti."

'Eş değiştirmek için özel gemiler var' diyen Esra Ezmeci, danışanının yaşadıklarını anlattı

"EŞ SENİ BİR BAŞKASIYLA PAYLAŞIYORSA AŞKTAN SÖZ EDEMEZSİN"

"Kadın her zaman daha duygusal tatminler arar erkek ise hazza yöneliktir. Zaten eşini başka bir çiftle değiştirmeyi düşünen çiftlerin arasında zaten bir kopukluk vardır.Kadın aşk aradığı için diğerini onu kucaklaması cazip geliyor. Bir eş seni başkasıyla paylaşıyorsa orada aşktan söz edemezsin. O, arzları uğruna seni bir başkasına veriyor. Bazı kadınlar da eşini kaybetmemek için bunu kabul ediyor. O gemilerde başlayan ilişkiler de sağlıklı değildir."

Gökay Kalaycıoğlu, Esra Ezmeci, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Eş değiştirmek için özel gemiler var'' diyen Esra Ezmeci, danışanının yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Eş değiştirmek için özel gemiler var'' diyen Esra Ezmeci, danışanının yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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