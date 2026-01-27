''Eşcinsel değilim'' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu - Son Dakika
''Eşcinsel değilim'' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

27.01.2026 12:34
Ünlü oyuncu Nefise Karatay, 'eşcinsel değilim' açıklamasıyla gündem oldu. Karatay'ın son görüntüsü de büyük ilgi gördü. Kendisi hakkında çıkan eşcinsel olduğuna dair iddiaları reddeden Karatay, bu konuda açık bir şekilde konuştu. Son haliyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansıyla dikkat çeken Nefise Karatay, 2026 Ünlüler–Gönüllüler sezonunda yeniden izleyici karşısına çıktı. Yarışmaya dahil olmasıyla birlikte Karatay'ın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CİNSEL YÖNELİM AÇIKLAMASIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Nefise Karatay, All Star sezonunun ardından hakkında çıkan ilişki iddialarına sert tepki göstermiş ve katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmıştı. Karatay, cinsel yöneliminin erkeklere yönelik olduğunu belirterek, kendisi hakkında yapılan bazı yorumlara tepki göstermişti.

SON HALİ BEĞENİLMEDİ

Survivor'a dönüşüyle birlikte görünümündeki değişimle dikkat çeken Karatay'ın yüzündeki estetik müdahaleler sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Bazı kullanıcılar, "Kendine ne yapmış?", "Bu kız zaten güzeldi, neden böyle yapmış?" ve "Tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Nefise Karatay'ın son hali;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    biyik mi lan o 20 0 Yanıtla
''Eşcinsel değilim'' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu
