\'\'Eşcinsel değilim\'\' diyen Nefise Karatay\'ın son hali gündem oldu

Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansıyla dikkat çeken Nefise Karatay, 2026 Ünlüler–Gönüllüler sezonunda yeniden izleyici karşısına çıktı. Yarışmaya dahil olmasıyla birlikte Karatay'ın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CİNSEL YÖNELİM AÇIKLAMASIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Nefise Karatay, All Star sezonunun ardından hakkında çıkan ilişki iddialarına sert tepki göstermiş ve katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmıştı. Karatay, cinsel yöneliminin erkeklere yönelik olduğunu belirterek, kendisi hakkında yapılan bazı yorumlara tepki göstermişti.

SON HALİ BEĞENİLMEDİ

Survivor'a dönüşüyle birlikte görünümündeki değişimle dikkat çeken Karatay'ın yüzündeki estetik müdahaleler sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Bazı kullanıcılar, "Kendine ne yapmış?", "Bu kız zaten güzeldi, neden böyle yapmış?" ve "Tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Nefise Karatay'ın son hali;