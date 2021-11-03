Eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum

Taksi durağında değnekçilik yapan Adem Öztürk, 6 Kasım 2020'de Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde oturdukları evde oğlu Selahattin Öztürk ile tartıştı. Adem Öztürk, tartışma sırasında oğlu ile birlikte eşi Nefik ve Seher Öztürk'ü tabanca ile vurarak öldürdü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adem Öztürk hakkında 'Altsoydan birine ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya; sanık Adem Öztürk, avukatı, oğlu Sergen Öztürk ve müştekiler katıldı.

"KİMİ NASIL VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Adem Öztürk, savunmasında iki oğlunun da uyuşturucu kullandığını ve sattığını, ölen eşi ve kızının da oğullarına yardım ettiğini söyledi. Öztürk, ailesinin bir gün mutfakta 'Babamızı öldürelim, evi ve emekli maaşı da bize kalır' diye konuştuklarını duyduğunu, o günden sonra çok tedirgin olduğunu ve kız kardeşini arayarak, 'Ben bir gün ölürsem bunu ailem yapmıştır' diye söylediğini belirtti. Olay günü, kombinin sonuna kadar açık olduğunu görünce kızı Seher ile tartıştıklarını, daha sonra oğlu Selahaddin'in eve geldiğini ve eşi ile birlikte üçünün kendisine saldırıp darbettiğini söyleyen Öztürk, "Bir anda kendimi kaybettim, elimdeki silahla ateş ettim. Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra çıktım ve olayın şokuyla caddede dolandım" dedi.

"YUVAMI YIKTIM ÇOK PİŞMANIM"

Mahkeme başkanının, 'Öldürmekten başka çaren yok muydu?' sorusuna Öztürk, "Bir kere evi terk edip otelde kaldım. Sonra çocuklarım uyuşturucu satıcılığından içeri girdiler. Eşim gelmemi isteyince gittim. Çocuğum hapisten çıkınca ilk başta iyiydi ama daha sonra tekrardan uyuşturucuya başlayarak satmaya başladı. Evde sürekli alkol ve uyuşturucu alıyorlardı. Hiç huzurumuz yoktu. Ben eşimi ve çocuklarımı yola getiremedim. Yuvamı yıktım, çok pişmanım" diye konuştu.

"BABAM, ANNEM VE BİZİ DÖVERDİ"

Adem Öztürk'ün oğlu Sergen Öztürk (28) ise babasından annesi ve kız kardeşi için şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Ben evde yoktum, olay ben gelmeden yarım saat önce olmuş. Ağabeyimin suçu olsa bile babam, annem ve kız kardeşimi vurmayacaktı. Onlar için şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

"İNTİHARA KALKIŞTI"

Sergen Öztürk, mahkeme başkanının ağabeyi ve kendisinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sorması üzerine, "Ağabeyim boşandıktan sonra uyuşturucu kullanmaya başladı, ben de ağabeyimin yönlendirmesiyle uyuşturucuya başladım. Babam, annem ve bizi küçüklüğümüzden beri döverdi. Annem o dayaklardan ötürü bir kere intihara kalkıştı" dedi.

72 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, önce Adem Öztürk hakkında 'Üstsoy veya altsoydan birine ya da eşe karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, daha sonra ise sanığın suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle toplam 72 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmasını talep etti. Mahkeme, sanık Adem Öztürk'ün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.