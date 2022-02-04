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Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu - Son Dakika

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu

04.02.2022 10:18

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan ünlü sunucu Ece Erken, canlı yayında kendisi için "Şafak'la metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı" Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken ise Flash TV'deki yayında kendisi hakkında iddialarda bulunan Seyhan Soylu ve Nihat Doğan için harekete geçti.

NİHAT DOĞAN: METRES HAYATI YAŞADIN

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programının yorumlarından Nihat Doğan, Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra Ece Erken'i hedef alarak, "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde? Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu" dedi.

SEYHAN SOYLU: ŞAFAK, KARISINDAN BOŞANMAK İSTEMİYORDU

Diğer yorumcu Seyhan Soylu, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanım'la da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve Şafak bana dedi ki o dönemde bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi" şeklinde konuştu.

ECE ERKEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre, eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu. Erken, "Acım büyük. Hakkımda 'Öldürüleceğini biliyordu, servete konmak için yaptı' deniliyor. Bana hakaret ediyorlar" diyerek suç duyurusunda bulundu.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu - Son Dakika
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