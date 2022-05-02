Eski eşi Özcan Deniz'in "Zalimlik" iddialarından sonra Feyza Aktan açıklama yaptı: Zalim anne sıfatından çok sıkıldım

Eski eşi Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" sebebi ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

"ZALİMLİK BU SENE DE SAHNELENDİ"

Geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Özcan Deniz, hemen ardından eski eşi Feyza Aktan'a ateş püskürdü. Deniz, "Zalimlik bu sene de sahnelendi" diyerek Aktan'ın, haftalardır oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia etti.

"BU KAÇIRMA DEĞİL, YAPILAN HAKSIZLIKLARI BİR DUR DEMEKTİ"

Feyza Aktan ise Özcan Deniz'in iddiasına sosyal medyadan cevap verdi. Aktan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu bir kaçma ya da kaçırma eylemi değil yapılan onca haksızlıkları artık bir dur demekti. Gelişimden, nedenlerinden ve adresimizden oğlumun babası en başından beridir haberdar. Bu şekilde yansıtılması beni üzse de ne yazık ki hiç şaşırtmadı."

"ZALİM ANNE SIFATINDAN ÇOK SIKILDIM"

"Üzerime oturtulmaya çalışılan "zalim anne" sıfatından artık çok sıkıldım. Bu kararın nedenlerini cevap hakkım doğduğu için en kısa zamanda sizlerce paylaşacağım, sevgiler..."