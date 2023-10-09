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Eski eşler Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu aynı dizide rol alacak - Son Dakika

Eski eşler Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu aynı dizide rol alacak

Eski eşler Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu aynı dizide rol alacak
Son Güncelleme: 09.10.2023 16:15

Yıllar önce boşanan Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, Korkma Ben Yanındayım isimli dizide partner oldu. İki başarılı oyuncu, dizide karı kocayı oynayacak.

16 yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra Tetikçinin Oğlu'nda rol alan ancak macerası kısa süren Şevket Çoruh, Korkma Ben Yanındayım ile anlaştı. Çoruh dizide eski eşi Günay Karacaoğlu ile partner oldu.

NİHAT VE SEHER'İ OYNAYACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gelen projeleri değerlendiren Şevket Çoruh, FOX'un yeni projesi Korkma Ben Yanındayım ile anlaştı. Çoruh ile 1993-2004 yılları arasında evli kalan başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu da diziyle anlaştı. Gökçe Güneş Doğrusöz'ün "İnci" rolüne hayat vereceği, Fikret Reyhan'ın yöneteceği, başarılı senarist Erkan Birgören'in ise yazdığı dizide Şevket Çoruh bir deniz feneri bekçisi olan Nihat'a, Günay Karacaoğlu da kızı İnci'nin okulunda çalışan Seher'e hayat verecek.

Eski eşler Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu aynı dizide rol alacak

BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

Evliliklerinden bir kız çocukları bulunan Günay Karacaoğlu ile Şevket Çoruh, boşandıktan sonra arkadaş kalmıştı. İkili, uzun yıllardır Baba Sahne'de de birlikte çalışıyor. Şevket Çoruh, 2018 yılında Özge Turna ile nikah masasına oturmuştu. 2020 yılında kızlarını kucağına alan ikili, nikahtan 5 yıl sonra geçtiğimiz temmuz ayında düğün yaptı. Günay Karacaoğlu ise 2022 yılında Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile nikah masasına oturdu.

Eski eşler Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu aynı dizide rol alacak

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Son Dakika Magazin Eski eşler Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu aynı dizide rol alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşler Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu aynı dizide rol alacak - Son Dakika
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