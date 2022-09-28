Babasının Belgeselini Çekeceğini Açıkladı

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Londra'da film-sinema üzerine eğitimini tamamlayan Berke Kerimoğlu İstanbul'a döndüğünü söyledi.

"ÇEKİMLERE ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLAYACAĞIZ"

Berke Kerimoğlu, babası Tugay Kerimoğlu'nun belgeselini çekeceğini belirterek, "5-6 aydır babamın belgeselini çekmek için bir çalışma içerisindeyiz. Görüştüğüm insanlar var. Önümüzdeki yıl başlayacağız. Çünkü bir yazım süreci var ve çok aceleye getirmek istemiyorum, benim için değerli bir proje Babam da destekliyor" dedi.

"DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYİ YAZARIM"

Sinema-film dalında yapmak istediği projeler hakkında konuşan Berke Kerimoğlu, "Benim için sanat olsun yeter. Her şeyi çok yakından gözlemleyen bir karakterim. Ne dikkatimi çekerse onu araştırır ve yazarım" dedi.

"FUTBOL BENLİK DEĞİL"

Berke Kerimoğlu baba mesleği futbolculuğu tercih etmeme konusunda ise, "Futbol benlik bir şey değilmiş onu öğrendim. Ciddi bir emek istiyor. Futbolu seve seve takip ederim ama oynamak açısından zordu" ifadelerini kullandı.