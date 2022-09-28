Babasının Belgeselini Çekeceğini Açıkladı - Son Dakika
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Babasının Belgeselini Çekeceğini Açıkladı

28.09.2022 12:14
Babasının Belgeselini Çekeceğini Açıkladı

Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun Londra'da sinema eğitimini tamamlayıp İstanbul'a dönen oğlu Berke Kerimoğlu önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Berke Kerimoğlu, bir dönemin futbolda efsane olan babasının belgeselini çekmek için çalışmalara başladığını söyledi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Londra'da film-sinema üzerine eğitimini tamamlayan Berke Kerimoğlu İstanbul'a döndüğünü söyledi.

"ÇEKİMLERE ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLAYACAĞIZ"

Berke Kerimoğlu, babası Tugay Kerimoğlu'nun belgeselini çekeceğini belirterek, "5-6 aydır babamın belgeselini çekmek için bir çalışma içerisindeyiz. Görüştüğüm insanlar var. Önümüzdeki yıl başlayacağız. Çünkü bir yazım süreci var ve çok aceleye getirmek istemiyorum, benim için değerli bir proje Babam da destekliyor" dedi.

"DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYİ YAZARIM"

Sinema-film dalında yapmak istediği projeler hakkında konuşan Berke Kerimoğlu, "Benim için sanat olsun yeter. Her şeyi çok yakından gözlemleyen bir karakterim. Ne dikkatimi çekerse onu araştırır ve yazarım" dedi.

"FUTBOL BENLİK DEĞİL"

Berke Kerimoğlu baba mesleği futbolculuğu tercih etmeme konusunda ise, "Futbol benlik bir şey değilmiş onu öğrendim. Ciddi bir emek istiyor. Futbolu seve seve takip ederim ama oynamak açısından zordu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Snob Magazin

Tugay Kerimoğlu, İstanbul, Londra, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Babasının Belgeselini Çekeceğini Açıkladı - Son Dakika

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