Eski halinden eser yok! Ata Demirer\'in zayıf hali gündem oldu

Ünlü komedyen Ata Demirer, düzenli beslenme ve sporla verdiği kilolarla hayranlarının takdirini topluyor. Son olarak 30 kilo verdiği bilinen Demirer, tatil için gittiği Yunanistan'dan yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Gömlek ve şort kombiniyle objektiflere yansıyan ünlü isim, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları Demirer'in yeni haline övgü dolu yorumlar yağdırırken, "Azimle zayıflanır", "Harika görünüyorsun", "İlham oldun" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Demirer'in bu dönüşümünde sıkı bir diyet programı ve düzenli sporun etkili olduğu biliniyor. Ünlü komedyen, hem sağlığına kavuştu hem de takipçilerinden tam not aldı.