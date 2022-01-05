Eski MasterChef yarışmacısı Emre Büber'den ilginç yorum: Beni yarışmadan soğutana gelsin

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Emre Büber, geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etti. Elendikten sonra yemek tarifi verdiği videoları YouTube kanalında yayınlamaya başlayan Büber, bir takipçisinin yorumu üzerine yarışma hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ÖNLÜKLERİNİ HİYİP HEVESİNİ ALSINLAR"

Emre Büber, bir takipçisinden gelen "Ah Emrem ah... Şuan MasterChef izliyorum biri ceket giyecek. İzlerken hüzünlendim biraz. Ne de çok yakışırdı üstüne adının olduğu şef gömleği" yorumuna yanıt verdi. Eski yarışmacı takipçisine "Sağ olsun benim dünya çapı başarılı restoranlarda çok güzel adımın olduğu önlüklerim oldu. Hem de bunları aşçılık okulu veya bir eğitimim olmadan aldım. Gurbet elde kendi başıma başardım. Başarı emekle olur lafla mobingle değil. Kimsenin önüne hiçbir zaman taş koymadım, koymam da. Bırakalım giysinler önlüklerini hevesini alsınlar bazıları" dedi.

"BENİ YARIŞMADAN SOĞUTANA GELSİN"

Yorumu tepki çeken yarışmacı Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak "Bu yorumuma çok tepki gösterildi. Ben orada isim belirtmedim ve yorumu yazarken de kimin önlük aldığını bilmiyordum. Üzerine alınanlar olduğu demek ki mobing uyguladıklarını düşünüyorlar. Beni yarışmadan soğutana gelsin" ifadelerini kullandı.