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Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: "Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?" sorusuna cevap - Son Dakika

Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: "Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?" sorusuna cevap

16.12.2021 15:40

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Pelin Zaman ile Danilo Zanna'nın aşk yaşadığı öne sürüldü. Zaman ise bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşıyor musun? sorusuna "Aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar ile" cevabını verdi.

Dün 9 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Danilo Zanna'nın MasterChef yarışmasından elenen Pelin Zaman ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Zaman ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Sosyal medya hesabından zaman zaman şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar ile paylaşımlar yapan Pelin Zaman, hakkında çıkan yasak aşk haberlerine sessiz kalamadı. Zaman, bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar ile" yanıtını vererek aşk iddiasını yalanladı.

Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman'dan 'Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun? sorusuna cevap

9 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 12. Aile Mahkemesindeki duruşmada Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun? sorusuna cevap

Danilo Zanna, Gökhan Akar, MasterChef, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: 'Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?' sorusuna cevap - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: "Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?" sorusuna cevap - Son Dakika
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